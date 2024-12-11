Глава РЭО Буцаев: Самой экологичной стала семья из Подмосковья

Posted 11 декабря, 07:47
Published 11 декабря, 07:47
Modified 11 декабря, 07:47
Updated 11 декабря, 07:47
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что 2024 год является Годом семьи в РФ. Поэтому в РЭО приняли решение добавить соответствующую номинацию «Экологическая семья» в «Зеленую премию», пишет 56orb.ru. Каждая поданная заявка, по признания Дениса Буцаева, вдохновляла и впечатляла. Выбор был сложным, но победила семья Надежды Квасовой — они своим примером демонстрируют, что забота о природе начинается с каждого человека. Вклад этой семьи в сохранение здоровья планеты и приверженность экологическим принципам вдохновляли жителей Рузы — теперь узнает и вся страна.
В 2018 году Надежда и Сергей основали проект по экологическому просвещению «Школа раздельного сбора отходов». Программа предусматривает бесплатные выездные занятия и мастер-классы по раздельному сбору ТКО в интерактивной форме, подходящие для всех возрастов. Представители «Школы раздельного сбора отходов» приезжают по запросу граждан и организаций с необходимым оборудованием. Занятия сопровождаются яркими презентациями и наглядными материалами, а также демонстрацией процесса разделения отходов.
Ежегодно семья Квасовых устраивает субботники, организует различные акции и уборки, а также проводит экологические квесты для детей из лагерей своего города. Кроме того, они занимаются благоустройством воинских захоронений в Рузском городском округе Подмосковья.
Надежда отметила, что они также регулярно участвуют в экологических конкурсах, форумах и диалоговых платформах. Среди таких мероприятий — международный форум «Экология», фестиваль Eco Friendly Fest и выставка экологичной продукции «ЭкоГородЭкспо». Надежда добавила, что семья на регулярной основе пополняет домашнюю коллекцию книгами по экологии, раздельному сбору отходов, экологичному образу жизни. Также Квасовы внедрили все экологичные привычки в жизнь своей семьи.
Семья участвует во всероссийской акции по очистке берегов водоемов «Вода России» («Берег добрых дел»), акции по поддержке зимующих птиц «Покормите птиц зимой», а также в ежегодной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Кроме того, они участвуют в акциях по посадке молодых деревьев в Москве и Подмосковье, таких как «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы», а также участвуют в сборе макулатуры «Бум Батл» и «V Единстве Zа Победу».