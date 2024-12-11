Глава РЭО Буцаев: Самой экологичной стала семья из Подмосковья

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что 2024 год является Годом семьи в РФ. Поэтому в РЭО приняли решение добавить соответствующую номинацию «Экологическая семья» в «Зеленую премию», пишет 56orb.ru. Каждая поданная заявка, по признания Дениса Буцаева, вдохновляла и впечатляла. Выбор был сложным, но победила семья Надежды Квасовой — они своим примером демонстрируют, что забота о природе начинается с каждого человека. Вклад этой семьи в сохранение здоровья планеты и приверженность экологическим принципам вдохновляли жителей Рузы — теперь узнает и вся страна.