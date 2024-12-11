Губернатор Свердловской области анонсировал акцию с подарками для детей на Новый год

Posted 11 декабря, 14:24
Published 11 декабря, 14:24
Modified 11 декабря, 14:26
Updated 11 декабря, 14:26
На прямой линии с губернатором Свердловской области, состоявшейся днем 11 декабря 2024 года, Евгений Куйвашев анонсировал очередную акцию к Новому году, в рамках которой представители местной власти и бизнеса исполнят мечты детей, оставшихся без попечения родителей.
Речь идет о ребятах, которые находятся в детских домах и социально-реабилитационных центрах.
Акция в этом году, конечно, будет. Прошу вас тоже помочь в ее освещении, — попросил глава региона журналистов, ведущих прямую линию.
Все 68 учреждений в регионе, где живут 2,5 тысячи ребят, примут участие в акции.
Все мечты будут выполнены. Я нашел партнеров, которые помогут в этом году исполнить желания детей, — заключил Евгений Куйвашев.
Ранее губернатор Свердловской области ответил на вопрос о поддержке в регионе креативных индустрий.