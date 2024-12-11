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Posted 11 декабря, 14:24

Published 11 декабря, 14:24

Modified 11 декабря, 14:26

Updated 11 декабря, 14:26

Губернатор Свердловской области анонсировал акцию с подарками для детей на Новый год

Губернатор Свердловской области анонсировал акцию с подарками для детей на Новый год

11 декабря 2024, 14:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Евгений Куйвашев во время прямой линии рассказал о продолжении акции со сбором подарков к Новому году для детей, оставшихся без попечения родителей, и призвал в ней участвовать.

На прямой линии с губернатором Свердловской области, состоявшейся днем 11 декабря 2024 года, Евгений Куйвашев анонсировал очередную акцию к Новому году, в рамках которой представители местной власти и бизнеса исполнят мечты детей, оставшихся без попечения родителей.

Речь идет о ребятах, которые находятся в детских домах и социально-реабилитационных центрах.

Акция в этом году, конечно, будет. Прошу вас тоже помочь в ее освещении, — попросил глава региона журналистов, ведущих прямую линию.

Все 68 учреждений в регионе, где живут 2,5 тысячи ребят, примут участие в акции.

Все мечты будут выполнены. Я нашел партнеров, которые помогут в этом году исполнить желания детей, — заключил Евгений Куйвашев.

Ранее губернатор Свердловской области ответил на вопрос о поддержке в регионе креативных индустрий.

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#Александра Никитская#Общество#Дети#Свердловская область#Новый год#Дети-сироты#Подарки#Евгений Куйвашев#Поддержка#Социальная поддержка#Екатеринбург
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