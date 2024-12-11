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Posted 11 декабря, 13:58

Published 11 декабря, 13:58

Modified 11 декабря, 14:00

Updated 11 декабря, 14:00

Губернатор Свердловской области ответил на вопрос о поддержке креативных индустрий

Губернатор Свердловской области ответил на вопрос о поддержке креативных индустрий

11 декабря 2024, 13:58
Фото: 1MI.
На прямой линии губернатор Свердловской области прокомментировал вопрос уральца о поддержке творческих людей.

Во время прямой линии с губернатором Свердловской области 11 декабря 2024 года в эфир поступил вопрос от местного жителя о поддержке государством творческих людей.

Слышал, что недавно вышел закон о поддержке креативных людей. Куда можно обратиться, на что может рассчитывать мастер? Я много чего умею делать руками, больше всего люблю работу с деревом, — рассказал уралец.

Евгений Куйвашев в ответ отметил, что поддержку креативным индустриям оказывают Министерства культуры, инвестиций и развития. В Екатеринбурге есть инициатива о создании постоянную площадку для слета креативных кластеров. Тем временем, напомнил губернатор, в области реализуются мероприятия в рамках первого проекта «Урал Fashion».

На федеральном уровне формируется стратегия развития креативных индустрий до 2030 года, и мы, Урал, обязательно включимся в нее, — заявил глава Свердловской области.

Также Куйвашев отметил, что в регионе есть Областной фонд поддержки предпринимательства, и можно обратиться туда за разъяснениями.

Ранее губернатор региона рассказал, как планируется решить трудности с нехваткой кадров с сфере культуры.

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#Александра Никитская#Свердловская область#Работа#Прямая линия#Губернатор#Евгений Куйвашев#Поддержка#Труд#Ручная работа#Екатеринбург
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