Губернатор Свердловской области ответил на вопрос о поддержке креативных индустрий

Евгений Куйвашев в ответ отметил, что поддержку креативным индустриям оказывают Министерства культуры, инвестиций и развития. В Екатеринбурге есть инициатива о создании постоянную площадку для слета креативных кластеров. Тем временем, напомнил губернатор, в области реализуются мероприятия в рамках первого проекта «Урал Fashion».