Губернатор Свердловской области ответил на вопрос о поддержке креативных индустрий

Posted 11 декабря, 13:58
Published 11 декабря, 13:58
Modified 11 декабря, 14:00
Updated 11 декабря, 14:00
Во время прямой линии с губернатором Свердловской области 11 декабря 2024 года в эфир поступил вопрос от местного жителя о поддержке государством творческих людей.
Слышал, что недавно вышел закон о поддержке креативных людей. Куда можно обратиться, на что может рассчитывать мастер? Я много чего умею делать руками, больше всего люблю работу с деревом, — рассказал уралец.
Евгений Куйвашев в ответ отметил, что поддержку креативным индустриям оказывают Министерства культуры, инвестиций и развития. В Екатеринбурге есть инициатива о создании постоянную площадку для слета креативных кластеров. Тем временем, напомнил губернатор, в области реализуются мероприятия в рамках первого проекта «Урал Fashion».
На федеральном уровне формируется стратегия развития креативных индустрий до 2030 года, и мы, Урал, обязательно включимся в нее, — заявил глава Свердловской области.
Также Куйвашев отметил, что в регионе есть Областной фонд поддержки предпринимательства, и можно обратиться туда за разъяснениями.
Ранее губернатор региона рассказал, как планируется решить трудности с нехваткой кадров с сфере культуры.