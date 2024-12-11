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Posted 11 декабря, 14:15

Published 11 декабря, 14:15

Modified 11 декабря, 14:17

Updated 11 декабря, 14:17

Как просто и недорого украсить дом и квартиру к Новому году

Как просто и недорого украсить дом и квартиру к Новому году

11 декабря 2024, 14:15
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Скоро Новый год! Это время волшебства, веселья и, конечно же, уюта. В это время года хочется, чтобы всё вокруг сияло и радовало глаз. Как же как же просто и недорого украсить дом и квартиру к празднику?

Украшение вашего дома к Новому году не должно быть обременительным. Начнем с простых идей, которые подойдут для любого бюджета и стиля интерьера.

Выберите зоны для украшения

Не стоит хаотично развешивать игрушки и гирлянды по всему дому — лучше выберите для украшения специальные зоны.

Я, например, люблю украшать елку, окна и зону над обеденным столом. Если есть камин — то и его тоже. Еще хорошая идея украсить входную дверь веночком, — советует декоратор шоу «Сутки на декор» на СТС LOVE Алена Санаева.
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Используйте природные материалы

Кто сказал, что для праздничного декора нужны только магазинные украшения? Омолаживающая сила природы поможет вам создать неповторимую атмосферу. Соберите шишки, веточки, еловые иголки и создайте свои оригинальные композиции.

  • Венки. Сделайте венок из еловых веток и украсьте его шишками и ягодами.
Веночек, украшенный лентами и игрушками можно повесить на входную дверь или около нее, и тогда у каждого входящего в квартиру создается праздничное настроение, — рекомендует Алена Санаева.
  • Праздничные композиции. Используйте подносы или большие свечи и добавьте к ним найденные природные материалы.
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Сделайте украшения своими руками

Ручная работа — это не только способ сэкономить, но и отличный способ выразить творчество. Вот несколько идей, которые легко реализуются:

  • Гирлянды: Сделайте гирлянду из бумаги. Распечатайте или нарисуйте звезды, снежинки или елочки и соедините их.
  • Новогодние игрушки: Возьмите старые игрушки и освежите их краской или блестками.

Игры с освещением

Свет играет ключевую роль в создании новогоднего настроения. Не обязательно тратиться на дорогие светильники! Попробуйте использовать светодиодные гирлянды: развесьте их по комнате, на окнах или вокруг дверей. Лампочки на люстре оберните елочной мишурой или гирляндами.

Если у вас небольшая квартира, постарайтесь не перегружать пространство. Выбирайте компактные украшения, визуально увеличивающие пространство, например, настенные гирлянды или светодиоды.

Обязательно привлекайте детей к украшению дома в предновогодние дниОбязательно привлекайте детей к украшению дома в предновогодние дни
Обязательно привлекайте детей к украшению дома в предновогодние дни. Фото: Изображение Midjourney

Праздничный текстиль

Воспользуйтесь текстилем, ведь он способен мгновенно преобразить пространство!

  • Скатерти и салфетки: Замените обычные скатерти на красные или зеленые, добавьте праздничные салфетки.
  • Подушки: Пусть ваши подушки облекутся в новогодние наволочки. Легко сделать из ткани или старых свитеров.

И не забывайте, что главное — это ваше отношение и желание сделать зимние праздники особенными. Так что вперед, к созданию новогоднего волшебства!

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