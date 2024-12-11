Как просто и недорого украсить дом и квартиру к Новому году

Posted 11 декабря, 14:15
Published 11 декабря, 14:15
Modified 11 декабря, 14:17
Updated 11 декабря, 14:17
Украшение вашего дома к Новому году не должно быть обременительным. Начнем с простых идей, которые подойдут для любого бюджета и стиля интерьера.
Не стоит хаотично развешивать игрушки и гирлянды по всему дому — лучше выберите для украшения специальные зоны.
Я, например, люблю украшать елку, окна и зону над обеденным столом. Если есть камин — то и его тоже. Еще хорошая идея украсить входную дверь веночком, — советует декоратор шоу «Сутки на декор» на СТС LOVE Алена Санаева.
Кто сказал, что для праздничного декора нужны только магазинные украшения? Омолаживающая сила природы поможет вам создать неповторимую атмосферу. Соберите шишки, веточки, еловые иголки и создайте свои оригинальные композиции.
Веночек, украшенный лентами и игрушками можно повесить на входную дверь или около нее, и тогда у каждого входящего в квартиру создается праздничное настроение, — рекомендует Алена Санаева.
Ручная работа — это не только способ сэкономить, но и отличный способ выразить творчество. Вот несколько идей, которые легко реализуются:
Свет играет ключевую роль в создании новогоднего настроения. Не обязательно тратиться на дорогие светильники! Попробуйте использовать светодиодные гирлянды: развесьте их по комнате, на окнах или вокруг дверей. Лампочки на люстре оберните елочной мишурой или гирляндами.
Если у вас небольшая квартира, постарайтесь не перегружать пространство. Выбирайте компактные украшения, визуально увеличивающие пространство, например, настенные гирлянды или светодиоды.
Воспользуйтесь текстилем, ведь он способен мгновенно преобразить пространство!
И не забывайте, что главное — это ваше отношение и желание сделать зимние праздники особенными. Так что вперед, к созданию новогоднего волшебства!
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