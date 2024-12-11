Курьер мошенников в Екатеринбурге украл у пенсионеров более двух миллионов рублей

Posted 11 декабря, 09:50
Published 11 декабря, 09:50
Modified 11 декабря, 09:52
Updated 11 декабря, 09:52
Злоумышленники звонили жертвам и действовали по схеме «родственник совершил ДТП». Людей убеждали отдать деньги, чтобы родственник якобы избежал неприятных последствий, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Далее курьер приезжал домой к потерпевшим и забирал у них деньги. Часть суммы он оставлял себе, а остальное отправлял сообщникам. Вскоре его поймали и возбудили уголовное дело.
Суд назначил ему четыре с половиной года ИК общего режима. Также екатеринбуржец должен выплатить потерпевшим размер причиненного вреда.
Напомним, мошенники убедили пожилую жительницу Екатеринбурга продать квартиру и отдать им деньги.