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Posted 11 декабря, 09:50

Published 11 декабря, 09:50

Modified 11 декабря, 09:52

Updated 11 декабря, 09:52

Курьер мошенников в Екатеринбурге украл у пенсионеров более двух миллионов рублей

Курьер мошенников в Екатеринбурге украл у пенсионеров более двух миллионов рублей

11 декабря 2024, 09:50
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге 20-летний местный житель похитил у пожилых людей более двух миллионов рублей. Он стал работать курьером у мошенников в мае 2024 года.

Злоумышленники звонили жертвам и действовали по схеме «родственник совершил ДТП». Людей убеждали отдать деньги, чтобы родственник якобы избежал неприятных последствий, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Далее курьер приезжал домой к потерпевшим и забирал у них деньги. Часть суммы он оставлял себе, а остальное отправлял сообщникам. Вскоре его поймали и возбудили уголовное дело.

Суд назначил ему четыре с половиной года ИК общего режима. Также екатеринбуржец должен выплатить потерпевшим размер причиненного вреда.

Напомним, мошенники убедили пожилую жительницу Екатеринбурга продать квартиру и отдать им деньги.

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#Елизавета Зиборова#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Кража#ЧП#Мошенники#Курьер#18+#Екатеринбург#Инцидент
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