Куйвашев рассказал о благоустройстве Академического района в Екатеринбурге

Posted 11 декабря, 10:59
Published 11 декабря, 10:59
Modified 11 декабря, 11:01
Updated 11 декабря, 11:01
Так, по словам жителей микрорайона Краснолесье, до сих пор неясна перспектива благоустройства территории, на которой планировался парк. Неизвестны сроки начала работ по ее освещению, прокладке дорожек, установки детских площадок и так далее.
Конечно, мы следим за этой ситуацией и я попрошу Алексея Валерьевича Орлова с особым вниманием отнестись к благоустройству территории, тем более что все необходимые изменения в генплан город уже внес, — сообщил Куйвашев.
Кроме того, глава региона отметил, что перед началом благоустройства данной местности также нужно сделать хороший проект, посоветоваться со специалистами и пройти необходимые экспертизы.
Напомним, в декабре 2024 года в Академическом районе Екатеринбурга появится ледовый городок.