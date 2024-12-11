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Posted 11 декабря, 10:59

Published 11 декабря, 10:59

Modified 11 декабря, 11:01

Updated 11 декабря, 11:01

Куйвашев рассказал о благоустройстве Академического района в Екатеринбурге

Куйвашев рассказал о благоустройстве Академического района в Екатеринбурге

11 декабря 2024, 10:59
Фото: 1MI.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал вопрос благоустройства Академического района Екатеринбурга во время пресс-конференции 11 декабря 2024 года.

Так, по словам жителей микрорайона Краснолесье, до сих пор неясна перспектива благоустройства территории, на которой планировался парк. Неизвестны сроки начала работ по ее освещению, прокладке дорожек, установки детских площадок и так далее.

Конечно, мы следим за этой ситуацией и я попрошу Алексея Валерьевича Орлова с особым вниманием отнестись к благоустройству территории, тем более что все необходимые изменения в генплан город уже внес, — сообщил Куйвашев.

Кроме того, глава региона отметил, что перед началом благоустройства данной местности также нужно сделать хороший проект, посоветоваться со специалистами и пройти необходимые экспертизы.

Напомним, в декабре 2024 года в Академическом районе Екатеринбурга появится ледовый городок.

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