tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 10:40

Published 11 декабря, 10:40

Modified 11 декабря, 10:43

Updated 11 декабря, 10:43

Куйвашев: «В следующем году, уверен, начнем ремонт „Городка чекистов“ в Екатеринбурге

Куйвашев: «В следующем году, уверен, начнем ремонт „Городка чекистов“ в Екатеринбурге

11 декабря 2024, 10:40
Фото: 1MI.
Губернатор Евгений Куйвашев ответил на вопрос о ремонте памятника конструктивизма в Екатеринбурге.

Жительница Екатеринбурга на прямой линии с губернатором Свердловской области 11 декабря 2024 года задала вопрос о ремонте «Городка чекистов», который является памятником конструктивизма.

Каждый день здесь проводят экскурсии не только для россиян, но и для иностранных туристов, — рассказала жительница жилого комплекса.

Глава региона отметил, что речь в данном случае идет не о ремонте, а о реставрации, поэтому перед началом работ нужно подготовить необходимые документы.

Также Евгений Куйвашев попросил взять вопрос с городком на личный контроль главу Екатеринбурга Алексея Орлова.

Деньги на ремонт кровли в квартале выделены.

Уверен, что в будущем году мы начнем ремонт мест общего пользования, — заявил губернатор.

Летом 2024 года там затопило швейный цех.

Читайте также:
Новогодняя ель в центре Тагила, зимние дорожные работы и ГИБДД на новый ладЖители Арамили Свердловской области просят новую школуПосле прямой линии губернатора Куйвашева жителей ветхого жилья расселили из барака
В Екатеринбурге проходит церемония открытия памятника Александру I
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Жилье#Прямая линия#Реставрация#Ремонт#Евгений Куйвашев#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика