Куйвашев: «В следующем году, уверен, начнем ремонт „Городка чекистов“ в Екатеринбурге

Posted 11 декабря, 10:40
Published 11 декабря, 10:40
Modified 11 декабря, 10:43
Updated 11 декабря, 10:43
Жительница Екатеринбурга на прямой линии с губернатором Свердловской области 11 декабря 2024 года задала вопрос о ремонте «Городка чекистов», который является памятником конструктивизма.
Каждый день здесь проводят экскурсии не только для россиян, но и для иностранных туристов, — рассказала жительница жилого комплекса.
Глава региона отметил, что речь в данном случае идет не о ремонте, а о реставрации, поэтому перед началом работ нужно подготовить необходимые документы.
Также Евгений Куйвашев попросил взять вопрос с городком на личный контроль главу Екатеринбурга Алексея Орлова.
Деньги на ремонт кровли в квартале выделены.
Уверен, что в будущем году мы начнем ремонт мест общего пользования, — заявил губернатор.
Летом 2024 года там затопило швейный цех.