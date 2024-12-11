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Posted 11 декабря, 11:19

Published 11 декабря, 11:19

Modified 11 декабря, 11:21

Updated 11 декабря, 11:21

Куйвашев заявил о поддержке развития киберспорта в Свердловской области

Куйвашев заявил о поддержке развития киберспорта в Свердловской области

11 декабря 2024, 11:19
Фото: Изображение Midjourney.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о поддержке развития киберспорта в регионе.

В этом году молодые свердловчане вошли в состав сборных на первых международных играх будущего в Казани. В них участвовали 100 стран.

В Свердловской области реализуется 3 программы допобразования, в том числе и для детей с ОВЗ. Сегодня школьники проходят обучение в Туринске, Лесном и Артемовске.

Мы поддерживаем любой спорт. Наши ребята вошли в состав сборной России на состязаниях в Казани. Мы продолжим эту работу, — заявил в рамках прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, клуб по киберспорту из Нижнего Тагила стал лауреатом национальной премии.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Молодежь#Поддержка#Екатеринбург
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