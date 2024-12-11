Куйвашев заявил о поддержке развития киберспорта в Свердловской области

Posted 11 декабря, 11:19
Published 11 декабря, 11:19
Modified 11 декабря, 11:21
Updated 11 декабря, 11:21
В этом году молодые свердловчане вошли в состав сборных на первых международных играх будущего в Казани. В них участвовали 100 стран.
В Свердловской области реализуется 3 программы допобразования, в том числе и для детей с ОВЗ. Сегодня школьники проходят обучение в Туринске, Лесном и Артемовске.
Мы поддерживаем любой спорт. Наши ребята вошли в состав сборной России на состязаниях в Казани. Мы продолжим эту работу, — заявил в рамках прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.