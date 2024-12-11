Летний кошмар не повторится: в Полевском построят новый водозабор за миллиард рублей

Posted 11 декабря, 12:20
Published 11 декабря, 12:20
Modified 11 декабря, 12:22
Updated 11 декабря, 12:22
Жители Полевского живут в постоянном страхе и боятся, что ситуация с питьевой водой может повториться опять. О том, как решается эта экологическая проблема, они спросили у губернатора Евгения Куйвашева во время прямой линии в среду, 11 декабря.
По его словам, решение уже принято: в следующем году в городе начнется строительство Верхне-Чусовского водозабора, который позволит значительно улучшить систему водоснабжения Полевского. Новая система водозабора будет не поверхностной, а подземной.
Мы соответствующие средства выделили и обязательно будем максимально контролировать ход выполнения этих работ. В плановом режиме водозабор будет обеспечивать водой южную часть города. И при необходимости будет организована перекачка воды через камеру переключения в районе фильтровальной станции «Маяк», — сказал Евгений Куйвашев.
Участок под строительство объекта расположен на территории Полевского в долине реки Чусовая. Работы должны завершиться до конца 2026 года, а полная стоимость проекта составляет примерно 1 млрд рублей.
Напомним, что качество питьевой воды в Полевском сильно ухудшилось 11 июня. В августе людям запретили использовать воду из-под крана.
Кроме того, в городе наблюдались постоянные перебои с горячей водой — ситуацию взял под свой контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.