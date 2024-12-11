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Posted 11 декабря, 13:01

Published 11 декабря, 13:01

Modified 11 декабря, 13:03

Updated 11 декабря, 13:03

«Момент» в подметки не годится: рецепт домашнего суперклея — готовится 2 минуты

«Момент» в подметки не годится: рецепт домашнего суперклея — готовится 2 минуты

11 декабря 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Если вы не хотите больше пользоваться пахучими химическими клеями вроде «Момента», попробуйте приготовить суперклей своими руками. Он совершенно безопасен, устойчив к влаге, а клеит все подряд — от бумаги до керамики.

В домашних условиях можно приготовить несколько видов клея, однако в основном ими можно будет склеить разве что картон и бумагу. Однако есть один уникальный рецепт, который справится даже с треснувшей посудой. Им поделился автор Telegram-канала «Генератор идей».

Быстро и просто, а главное, что клей универсальный и очень крепкий, схватывает быстро, — уверяет эксперт.

Компоненты в его состав входят самые простейшие, однако по прочности он не уступает знаменитому «Моменту». Итак, вам нужно приготовить:

  • 1 пачку желатина;
  • 1 чайную ложку глицерина;
  • 1 столовую ложку 70-процентной уксусной эссенции;
  • 3 столовые ложки воды.
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Клей нужно будет сварить. И лучше всего для этих целей подходит старая консервная банка: не придется портить хорошую посуду. Воду доведите до кипения, а затем добавьте желатин. Он должен полностью раствориться, и только потом нужно внести оставшиеся компоненты — эссенцию и глицерин.

Тщательно размешайте смесь, остудите, а затем перелейте в стеклянную баночку с крышкой. В процессе хранения состав будет застывать, но это не страшно: перед употреблением просто разогрейте его на водяной бане.

У желатинового клея масса преимуществ: он безопасен и хорошо прилипает к многим поверхностям — таким как бумага, картон, дерево и текстиль, что делает его универсальным для различных проектов. Кроме того, в случае необходимости такой клей можно легко удалить с поверхности, особенно если он еще не высох полностью.

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