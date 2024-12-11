«Момент» в подметки не годится: рецепт домашнего суперклея — готовится 2 минуты

У желатинового клея масса преимуществ: он безопасен и хорошо прилипает к многим поверхностям — таким как бумага, картон, дерево и текстиль, что делает его универсальным для различных проектов. Кроме того, в случае необходимости такой клей можно легко удалить с поверхности, особенно если он еще не высох полностью.