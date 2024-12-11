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Posted 11 декабря, 15:15

Published 11 декабря, 15:15

Modified 11 декабря, 15:17

Updated 11 декабря, 15:17

«Не делайте так!» Шеф-повар раскрыл секрет прозрачного и ароматного бульона

«Не делайте так!» Шеф-повар раскрыл секрет прозрачного и ароматного бульона

11 декабря 2024, 15:15
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Когда речь заходит о приготовлении вкусного бульона, многие неопытные хозяйки варят его под крышкой, считая, что это поможет ускорить процесс. На самом деле, это не так!

В основном, хозяйки закрывают бульон крышкой из-за того, что горячая кастрюля сильно парит. К тому же они уверены, что под крышкой мясо проварится гораздо лучше. Но на самом деле мясо эффективнее варить при небольшой температуре, то есть вода должна только чуть-чуть бурлить.

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При кипении, когда вода достигает 100 градусов, коллагеновые нити разрываются, и мясо теряет свою текстуру. Как результат, оно становится жестким и невкусным, — уверяет эксперт ИА «Би-порт».

Кроме того, шеф-повара знают, что мясной бульон, приготовленный без крышки, имеет более насыщенный вкус и аромат: лишняя влага испаряется — вкус получается более интенсивным и концентрированным.

Вторая причина, по которой крышку необходимо обязательно поднимать, — это прозрачность. Выходящий пар концентрируется на крышке, превращается в воду и стекает обратно в бульон — в итоге он получается мутным, даже если вы тщательно снимали пену.

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А какие еще есть нюансы при приготовлении бульона?

  • Используйте свежие ингредиенты. Качественное мясо и овощи — залог отличного бульона.
  • Не забывайте про специи. Добавление лаврового листа, перца горошком и других специй — это то, что действительно оживит ваш бульон.
  • Снимите пену. Не пропустите момент, когда на поверхности кастрюли начнет собираться пена — это свернувшийся белок. Если плохо его убрать, бульон станет невкусным.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Мясной бульон#КЦ#Еда и напитки#Варка#Аромат#Вкус
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