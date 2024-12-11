«Не делайте так!» Шеф-повар раскрыл секрет прозрачного и ароматного бульона

Posted 11 декабря, 15:15
Published 11 декабря, 15:15
Modified 11 декабря, 15:17
Updated 11 декабря, 15:17
В основном, хозяйки закрывают бульон крышкой из-за того, что горячая кастрюля сильно парит. К тому же они уверены, что под крышкой мясо проварится гораздо лучше. Но на самом деле мясо эффективнее варить при небольшой температуре, то есть вода должна только чуть-чуть бурлить.
При кипении, когда вода достигает 100 градусов, коллагеновые нити разрываются, и мясо теряет свою текстуру. Как результат, оно становится жестким и невкусным, — уверяет эксперт ИА «Би-порт».
Кроме того, шеф-повара знают, что мясной бульон, приготовленный без крышки, имеет более насыщенный вкус и аромат: лишняя влага испаряется — вкус получается более интенсивным и концентрированным.
Вторая причина, по которой крышку необходимо обязательно поднимать, — это прозрачность. Выходящий пар концентрируется на крышке, превращается в воду и стекает обратно в бульон — в итоге он получается мутным, даже если вы тщательно снимали пену.
А какие еще есть нюансы при приготовлении бульона?
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