«Не делайте так!» Шеф-повар раскрыл секрет прозрачного и ароматного бульона

В основном, хозяйки закрывают бульон крышкой из-за того, что горячая кастрюля сильно парит. К тому же они уверены, что под крышкой мясо проварится гораздо лучше. Но на самом деле мясо эффективнее варить при небольшой температуре, то есть вода должна только чуть-чуть бурлить.