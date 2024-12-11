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Posted 11 декабря, 10:47

Published 11 декабря, 10:47

Modified 11 декабря, 10:49

Updated 11 декабря, 10:49

«Одно другому не мешает»: Евгений Куйвашев о семье и карьере

«Одно другому не мешает»: Евгений Куйвашев о семье и карьере

11 декабря 2024, 10:47
Во время прямой линии с губернатором Свердловской области Евгения Куйвашева спросили о том, что важнее: карьера или семья? Губернатор решил не делать выбора, а высказался о том, что одно без другого быть не может.

2024 год был объявлен годом семьи, президент России Владимир Путин говорит о том, что многодетная семья снова будущего в России, но есть также мнение, что сейчас молодые люди в первую очередь стараются получить хорошее образование, устроиться на хорошую работу и только потом задумываются создание семьи.

Вопрос о том, что все-таки важнее: карьера или семья, прозвучал во время прямой линии с губернатором.

Все важно, безусловно. И самореализация людям важна, и хорошее образование также важно. И важно обрести вторую половинку обязательно и родить как можно больше детей. Одно другому не мешает. Обязательно человек получает какое-то образование, потом выбирает реализовать себя в семье. И это, и, безусловно, карьера важны. Тут сложно что-либо советовать, у каждого свой путь. Мы поддерживаем и тех, кто выбирает образование и карьеру, и поддерживать будем тех, кто выбирает заниматься семьей, это очень важно, — ответил Евгений Куйвашев.

Ранее Евгений Куйвашев заявил, что молодым мамам компенсируют выплаты по ипотеке.

В Свердловской области молодым мамам компенсируют выплаты по ипотеке
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#Артем Карнаухов#Общество#Свердловская область#Семья#Образование#Евгений Куйвашев#Карьера#Екатеринбург
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