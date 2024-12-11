«Одно другому не мешает»: Евгений Куйвашев о семье и карьере

Posted 11 декабря, 10:47
Published 11 декабря, 10:47
Modified 11 декабря, 10:49
Updated 11 декабря, 10:49
2024 год был объявлен годом семьи, президент России Владимир Путин говорит о том, что многодетная семья снова будущего в России, но есть также мнение, что сейчас молодые люди в первую очередь стараются получить хорошее образование, устроиться на хорошую работу и только потом задумываются создание семьи.
Вопрос о том, что все-таки важнее: карьера или семья, прозвучал во время прямой линии с губернатором.
Все важно, безусловно. И самореализация людям важна, и хорошее образование также важно. И важно обрести вторую половинку обязательно и родить как можно больше детей. Одно другому не мешает. Обязательно человек получает какое-то образование, потом выбирает реализовать себя в семье. И это, и, безусловно, карьера важны. Тут сложно что-либо советовать, у каждого свой путь. Мы поддерживаем и тех, кто выбирает образование и карьеру, и поддерживать будем тех, кто выбирает заниматься семьей, это очень важно, — ответил Евгений Куйвашев.
Ранее Евгений Куйвашев заявил, что молодым мамам компенсируют выплаты по ипотеке.