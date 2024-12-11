«Одно другому не мешает»: Евгений Куйвашев о семье и карьере

2024 год был объявлен годом семьи, президент России Владимир Путин говорит о том, что многодетная семья снова будущего в России, но есть также мнение, что сейчас молодые люди в первую очередь стараются получить хорошее образование, устроиться на хорошую работу и только потом задумываются создание семьи.