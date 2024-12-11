«Огромное внимание уделяем спорту»: Евгений Куйвашев — о строительстве ледовой арены

Также в эфире прозвучал вопрос от жителей Дегтярска. Там еще в 2012 году закрыли стадион «Горняк» — его признали аварийным. Евгений Куйвашев попросил включить объект в перечень перспективных объектов капитального строительства ФОК и заявил, что, когда документы будут готовы, физкультурно-оздоровительный комплекс включат в программу.