«Огромное внимание уделяем спорту»: Евгений Куйвашев — о строительстве ледовой арены

Posted 11 декабря, 11:03
Published 11 декабря, 11:03
Modified 11 декабря, 11:05
Updated 11 декабря, 11:05
На прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым 11 декабря 2024 года прозвучал и вопрос о строительстве ледовой арены в Заречном. Ведущая отметила, что такой запрос поступает уже не в первый раз.
Мы всегда выступаем за то, чтобы обеспечить жителей нашего региона спортивными объектами, — подтвердил глава субъекта.
По поводу ледовой арены в Заречном губернатор ответил, что вопрос о софинансировании проекта будет проработан с корпорацией «Росатом», а затем, после готовности проекта, будут начаты процессы формирования заказа на строительство спортивного объекта.
Это всегда огромные стройки, — поделился Куйвашев.
Губернатор напомнил, что в регионе завершаются работы по строительству крупнейшей ледовой арены в области, а также работы на стадионе «Рубин» в Малышево, ледовой арены в Качканаре и Центра единоборств в Краснотурьинске.
Также в эфире прозвучал вопрос от жителей Дегтярска. Там еще в 2012 году закрыли стадион «Горняк» — его признали аварийным. Евгений Куйвашев попросил включить объект в перечень перспективных объектов капитального строительства ФОК и заявил, что, когда документы будут готовы, физкультурно-оздоровительный комплекс включат в программу.
Объект очень нужен Дегтярску, я знаю, — сказал глава региона.
Ранее сообщалось о юной спортсменке из Свердловской области, побившей мировой рекорд в гиревом спорте.