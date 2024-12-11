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Posted 11 декабря, 11:03

Published 11 декабря, 11:03

Modified 11 декабря, 11:05

Updated 11 декабря, 11:05

«Огромное внимание уделяем спорту»: Евгений Куйвашев — о строительстве ледовой арены

«Огромное внимание уделяем спорту»: Евгений Куйвашев — о строительстве ледовой арены

11 декабря 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney.
На прямой линии губернатор Свердловской области рассказал о программе по внедрению в регионе массового спорта и ответил на вопрос о строительстве ледовой арены в Заречном, которую просят жители.

На прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым 11 декабря 2024 года прозвучал и вопрос о строительстве ледовой арены в Заречном. Ведущая отметила, что такой запрос поступает уже не в первый раз.

Мы всегда выступаем за то, чтобы обеспечить жителей нашего региона спортивными объектами, — подтвердил глава субъекта.

По поводу ледовой арены в Заречном губернатор ответил, что вопрос о софинансировании проекта будет проработан с корпорацией «Росатом», а затем, после готовности проекта, будут начаты процессы формирования заказа на строительство спортивного объекта.

Это всегда огромные стройки, — поделился Куйвашев.

Губернатор напомнил, что в регионе завершаются работы по строительству крупнейшей ледовой арены в области, а также работы на стадионе «Рубин» в Малышево, ледовой арены в Качканаре и Центра единоборств в Краснотурьинске.

Также в эфире прозвучал вопрос от жителей Дегтярска. Там еще в 2012 году закрыли стадион «Горняк» — его признали аварийным. Евгений Куйвашев попросил включить объект в перечень перспективных объектов капитального строительства ФОК и заявил, что, когда документы будут готовы, физкультурно-оздоровительный комплекс включат в программу.

Объект очень нужен Дегтярску, я знаю, — сказал глава региона.

Ранее сообщалось о юной спортсменке из Свердловской области, побившей мировой рекорд в гиревом спорте.

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#Александра Никитская#Спорт#Строительство#Прямая линия#Евгений Куйвашев#Ледовая арена#Екатеринбург
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