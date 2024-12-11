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Posted 11 декабря, 07:23

Published 11 декабря, 07:23

Modified 11 декабря, 07:25

Updated 11 декабря, 07:25

Омбудсмен Мерзлякова проведет прием граждан в Нижнем Тагиле

Омбудсмен Мерзлякова проведет прием граждан в Нижнем Тагиле

11 декабря 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Нижнего Тагила смогут прийти на прием к омбудсмену Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Мероприятие пройдет 24 декабря 2024 года.

На прием тагильчане смогут записаться заранее — 17 и 18 декабря, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Записаться можно будет с 10:00 до полудня, а также во второй половине дня.

Напомним, в ноябре 2024 года в Нижнем Тагиле прошли публичные слушания по городскому бюджету на будущий год, в которых участвовали местные жители. Проект, разработанный во время мероприятия, должны утвердить депутаты.

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