Омбудсмен Мерзлякова проведет прием граждан в Нижнем Тагиле

Posted 11 декабря, 07:23
Published 11 декабря, 07:23
Modified 11 декабря, 07:25
Updated 11 декабря, 07:25
На прием тагильчане смогут записаться заранее — 17 и 18 декабря, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Записаться можно будет с 10:00 до полудня, а также во второй половине дня.
Напомним, в ноябре 2024 года в Нижнем Тагиле прошли публичные слушания по городскому бюджету на будущий год, в которых участвовали местные жители. Проект, разработанный во время мероприятия, должны утвердить депутаты.