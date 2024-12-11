После прямой линии губернатора Куйвашева жителей ветхого жилья расселили из барака

Жители поселка Монетный Березовского городского округа пожаловались на условия жизни в декабре 2023 на прошлой прямой линии, губернатор Евгений Куйвашев обещал расселить ветхое жилище не позднее 2025-го года. Однако переселить людей получилось уже в этом году.