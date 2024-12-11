После прямой линии губернатора Куйвашева жителей ветхого жилья расселили из барака

Posted 11 декабря, 10:12
Published 11 декабря, 10:12
Modified 11 декабря, 10:25
Updated 11 декабря, 10:25
Жители поселка Монетный Березовского городского округа пожаловались на условия жизни в декабре 2023 на прошлой прямой линии, губернатор Евгений Куйвашев обещал расселить ветхое жилище не позднее 2025-го года. Однако переселить людей получилось уже в этом году.
Там все падало, обваливалось. Конечно, не сравнить (с нынешними условиями), — поделилась жительница Монетного.
Всего за последние 5 лет в новое жилье въехали 26 тысяч жителей региона из 15 муниципалитетов.
На программу в этом году было выделено почти 3 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что Шарташ в Екатеринбурге застраивать не будут.