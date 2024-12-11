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Posted 11 декабря, 10:12

Published 11 декабря, 10:12

Modified 11 декабря, 10:25

Updated 11 декабря, 10:25

После прямой линии губернатора Куйвашева жителей ветхого жилья расселили из барака

После прямой линии губернатора Куйвашева жителей ветхого жилья расселили из барака

11 декабря 2024, 10:12
Фото: 1MI.
В течение года 64 тысячи жителей Свердловской области переехали в новые дома.

Жители поселка Монетный Березовского городского округа пожаловались на условия жизни в декабре 2023 на прошлой прямой линии, губернатор Евгений Куйвашев обещал расселить ветхое жилище не позднее 2025-го года. Однако переселить людей получилось уже в этом году.

Там все падало, обваливалось. Конечно, не сравнить (с нынешними условиями), — поделилась жительница Монетного.

Всего за последние 5 лет в новое жилье въехали 26 тысяч жителей региона из 15 муниципалитетов.

На программу в этом году было выделено почти 3 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что Шарташ в Екатеринбурге застраивать не будут.

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#Александра Никитская#Прямая линия#Аварийное жилье#Евгений Куйвашев#Екатеринбург
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