Прогулки по Тагилу «Демидовская дача»: от усадьбы Швецова до «Очаровательных безделиц»

Posted 11 декабря, 09:36
Published 11 декабря, 09:36
Modified 11 декабря, 09:38
Updated 11 декабря, 09:38
Её, ещё в первой половине 19 века, построил талантливый горный инженер Фотий Швецов. Но у таланта, новатора, не нашлось общего языка с недоброжелателями, консерваторами. В результате интриг Фотию Швецову пришлось уволиться, уехать в Томск, где он умер в 1855 году. А его дача была продана за долги. Её новым хозяином стал Павел Демидов, князь Сан-Донато, который жил во Флоренции, а в Нижнем Тагиле не был ни разу. По новому хозяину усадьбу назвали «Демидовской дачей», использовали как гостевой дом.
После революции дачу отдали железнодорожникам. Здесь, в разные годы, были дом отдыха, детский сад, спортивное общество «Локомотив». Многие ветераны помнят лодочную станцию, танцплощадку между беседкой и зданием. В перестроечные годы в усадьбе размещались сэконд-хенд, магазин «Радиодетали». А затем здание и вовсе оказалось бесхозным, стало разрушаться. К счастью, здание спасли, реконструировали, в нём разместился музей «Демидовская дача».
В музее-усадьбе рассказывается не только об истории дачи. Воссоздан рабочий кабинет Фотия Ильича Швецова, его жизненный путь. Он родился в 1805 году в Черноисточинске, в семье крепостного служащего. После окончания Выйского заводского училища, как способный ученик, Фотий был направлен на учёбу во Францию, в высшую горную школу.
Вернувшись в родные края, с 1828 по 1848 годы Ф.Швецов служил на Нижнетагильских заводах, занимал должности управляющего Меднорудянским рудником, «управляющего по технической части» всего округа. Под его руководством строились медеплавильные цеха, внедрялись паровые машины, новые технологии изготовления железа и стали, открыты новые месторождения золота, платины и серебросвинцовых руд. Ф. И. Швецов организовал разработку шахт на Меднорудянском руднике, впервые в России реализовал идею по использованию тепловой энергии, участвовал в российской экспедиции А.Гумбольдта, по ходатайству которого получил «вольную».
Заслуги Фотия Швецова огромны, по сути своей деятельности он опережал время. Но его новшества не всем были по нутру: в 1848 году он был уволен «за вредные для завода действия». Но правда, считаю, восторжествовала, время оправдало имя талантливого инженера. В рабочем кабинете рядом с портретом всемирно известного А.Гумбольдта картина, на которой среди других, по одной из версий, изображен и Фотий Ильич Швецов.
В парадном зале музея сохранён «демидовский» интерьер. О прошлом напоминают дубовые двери, люстры, мебель, портреты нескольких поколений Демидовых. Дача не пустует: променады на живописном берегу пруда, мастер-классы, гулянья, лекции, квесты, выставки. На последней из них, «Очаровательная безделица», побывал и автор этих строк.
На этот раз посетителей захотели удивить не монументальностью, а очаровательными «безделицами», 141 экспонатом из фондов Нижнетагильского музея-заповедника. Эти вещи в конце 19-начале 20 веков принадлежали тагильчанам, причём не только женщинам, но и мужчинам. Ведь, как писал А. С. Пушкин, «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей…».
Вот и на «мужской» витрине среди вещей удобная дорожная «косметичка», в которой хранили бритвенный прибор, помазок, ножницы, щёточку для ногтей. Кошельки в те времена у мужчин были разными, даже… деревянными. Вот и на выставке представлена деревянная точёная шкатулка, в которой хранили серебряные монеты.
Многие мужчины своё свободное время проводили на охоте. Об этом на выставке напоминают охотничий рожок, билет любителей общества охоты. В отсутствии гаджетов мужчины играли в шашки и шахматы, в том числе на выставочной доске, с фигурами из чугуна и бронзы. Стремление к изящной красоте подчеркнула бронзовая пепельница, зажигалка в виде сапога, оригинальная спичечница из каслинского литья, где нажатая «птичка» поднимала клювиком спичку из коробки.
Быт конца 19-начала 20 веков помогают раскрыть канцелярские принадлежности, среди которых не только чернильница, перьевые ручки, но и ножи для разрезания страниц в книгах, вскрытия конвертов. А как одевались, какие аксессуары при этом использовали мужчины и женщины, можно увидеть на семейном портрете Опахниных, которая, по своему внешнему виду, скорее относилась к купечеству.
Да, одевались тогда многие тагильчане красиво, модно. Нижний Тагил был не только горняцким, металлургическим, но и культурным центром. Свою весомую роль в это, конечно, вносили тагильские модницы. Как они создавали свою красоту? Уединённо, не на глазах у мужчин. Это таинство, интимный процесс проходил в женском будуаре, за туалетным столиком, где были представленные на выставке коробочки для белил, помад, пудреницы, флакончики для духов, щипцы для завивки волос и т. д.
А ещё до революции, как рассказывалось на выставке, обязательной вещью в гардеробе женщин был веер. Это была не только замена современным вентиляторам и кондиционерам, но и «языком» жестов: барышни с помощью веера могли высказать благосклонность кавалеру, намекнуть на отказ в отношениях. Чтобы не запачкать шлейф длинного платья модницы изящным движением руки приподнимали подол с прищепкой, которая крепилась к браслету на руке. Женская одежда и обувь застёгивалась, при отсутствии «молний», на множество мелких пуговиц. Чтобы ускорить процесс на ботинках, где могло быть до 50 пуговичек, женщины специальным крючком поддевали и протягивали пуговки в петельки.
Сумочки, в том числе представленная на выставке, сплетённая из металлических нитей, показывали социальный статус женщины. Чем сумочка меньше, тем этот статус выше. Значит, в сумочке только кружевной платок, «визитка», да ещё, возможно, пудреница. Деньги в ней носить не нужно: за всё расплачивается муж. Купленный товар в неё запихивать не нужно: его принесут слуги.
Интересны представленные на выставке заколки для крепления женских шляп, которые на рубеже веков были огромными, напоминали «торт» или «клумбу». Чтобы такие шляпы держались на голове, их крепили к причёске шпильками, напоминающими острые спицы. В начале 20 века эти шпильки запретил использовать в общественном транспорте московский глава: риск травмы пассажиров был достаточно высок.
Одна из витрин выставки посвящена рукоделию. Там не только кружева мастериц, но и катушки с нитками, «швейки», которыми пользовались до появления швейных машин: струбцину прикручивали к краю стола, в «швейке» натягивалась ткань, что освобождало руки, позволяло делать аккуратные стежки. Интерьеры гостиных, как и на выставке, украшала красивая фарфоровая посуда в шкафах-«горках». Интерьерными вещами могли стать сумки, трости, зонтики, что отразила инсталляция на выставке.
На рубеже 19-20 веков в моду входят фотографии. В витрине выставки уже плёночный фотоаппарат «Кодак», стоивший тогда 15 долларов, что по тем временам очень дорого. Что интересно: фотоаппарат для проявки плёнки и печати фотографий надо было по инструкции отправить в США. Но фотоаппарат, наверно, в США не отправляли, он остался в Нижнем Тагиле. Местные мастера в фотоателье, вероятно, быстро освоили процесс изготовления фото с плёночных фотоаппаратов. Вот такое «импортозамещение» на рубеже 19-20 веков! На прилавках, удовлетворяя спрос тагильчан, стали появляться, подобно представленным на выставке, фоторамки, фотоальбомы. Фотографии стали отнюдь не безделицами, а дорогой памятью о предках, которые, как и другие реликвии, берегут многие тагильчане. И эта интересная выставка, как память о прошлом, притягивает, заставляет вглядываться в старинные вещи.