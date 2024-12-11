Прогулки по Тагилу «Демидовская дача»: от усадьбы Швецова до «Очаровательных безделиц»

А ещё до революции, как рассказывалось на выставке, обязательной вещью в гардеробе женщин был веер. Это была не только замена современным вентиляторам и кондиционерам, но и «языком» жестов: барышни с помощью веера могли высказать благосклонность кавалеру, намекнуть на отказ в отношениях. Чтобы не запачкать шлейф длинного платья модницы изящным движением руки приподнимали подол с прищепкой, которая крепилась к браслету на руке. Женская одежда и обувь застёгивалась, при отсутствии «молний», на множество мелких пуговиц. Чтобы ускорить процесс на ботинках, где могло быть до 50 пуговичек, женщины специальным крючком поддевали и протягивали пуговки в петельки.