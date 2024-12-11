Провалившие ОГЭ свердловские школьники смогут поступить в колледжи

По словам Бабушкиной, таким школьникам предоставляется шанс на получение образования и выбор профессии, чтобы не остаться без работы. Они приглашаются в колледжи, где им помогут подготовиться к экзаменам и определиться с будущей специальностью. Этот проект особенно актуален из-за нехватки специалистов на предприятиях региона.