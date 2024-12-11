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Posted 11 декабря, 15:39

Published 11 декабря, 15:39

Modified 11 декабря, 15:41

Updated 11 декабря, 15:41

Свердловских школьников, проваливших ОГЭ, будут принимать в колледжи

Провалившие ОГЭ свердловские школьники смогут поступить в колледжи

11 декабря 2024, 15:39
Фото: 1MI.

Свердловских школьников, проваливших ОГЭ, будут принимать в колледжи

В Свердловской области обсуждают вопрос о том, что делать с девятиклассниками, которые не смогли сдать итоговый экзамен. В ЗакСо предложили не лишать их шанса на образование.

Не сумевшие пройти итоговую аттестацию ученики 9-х классов смогут поступить в учебные заведения и получить рабочие профессии. Новый проект от спикера ЗакСо Людмилы Бабушкиной предполагает закрепление такой возможности в местном законодательстве. Этот вопрос обсудят на заседании 20 декабря, сообщили в информационном отделе парламента.

По словам Бабушкиной, таким школьникам предоставляется шанс на получение образования и выбор профессии, чтобы не остаться без работы. Они приглашаются в колледжи, где им помогут подготовиться к экзаменам и определиться с будущей специальностью. Этот проект особенно актуален из-за нехватки специалистов на предприятиях региона.

Согласно ее данным, более две тысячи выпускников 9 класса каждый год не сдают ОГЭ с первого раза. И только половине из них удается пересдать экзамен.

Пока в регионе реализуют пилотный проект: он стартовал в 2024 году. В конце декабря окончит обучение 145 бывших школьников, 156 человек уже получили квалификацию. Из них 44 трудоустроены на работу на предприятия Урала, в том числе оборонно-промышленного комплекса.

Данный проект вызвал интерес у депутатов Госдумы. В конце октября в ходе рабочего визита в Екатеринбург зампред комитета ГД по семейным вопросам Татьяна Буцкая попросила предоставить ей документы по законопроекту для изучения. По ее словам, подобную практику можно распространить и в других регионах.

Ранее школьник из Екатеринбурга пытался свести счеты с жизнью из-за несданного ОГЭ.

Более трети свердловских стобалльников учились в обычных школах
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