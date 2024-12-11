Провалившие ОГЭ свердловские школьники смогут поступить в колледжи

Posted 11 декабря, 15:39
Published 11 декабря, 15:39
Modified 11 декабря, 15:41
Updated 11 декабря, 15:41
Не сумевшие пройти итоговую аттестацию ученики 9-х классов смогут поступить в учебные заведения и получить рабочие профессии. Новый проект от спикера ЗакСо Людмилы Бабушкиной предполагает закрепление такой возможности в местном законодательстве. Этот вопрос обсудят на заседании 20 декабря, сообщили в информационном отделе парламента.
По словам Бабушкиной, таким школьникам предоставляется шанс на получение образования и выбор профессии, чтобы не остаться без работы. Они приглашаются в колледжи, где им помогут подготовиться к экзаменам и определиться с будущей специальностью. Этот проект особенно актуален из-за нехватки специалистов на предприятиях региона.
Согласно ее данным, более две тысячи выпускников 9 класса каждый год не сдают ОГЭ с первого раза. И только половине из них удается пересдать экзамен.
Пока в регионе реализуют пилотный проект: он стартовал в 2024 году. В конце декабря окончит обучение 145 бывших школьников, 156 человек уже получили квалификацию. Из них 44 трудоустроены на работу на предприятия Урала, в том числе оборонно-промышленного комплекса.
Данный проект вызвал интерес у депутатов Госдумы. В конце октября в ходе рабочего визита в Екатеринбург зампред комитета ГД по семейным вопросам Татьяна Буцкая попросила предоставить ей документы по законопроекту для изучения. По ее словам, подобную практику можно распространить и в других регионах.
Ранее школьник из Екатеринбурга пытался свести счеты с жизнью из-за несданного ОГЭ.