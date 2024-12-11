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Posted 11 декабря, 12:12

Published 11 декабря, 12:12

Modified 11 декабря, 12:14

Updated 11 декабря, 12:14

Региональный оператор «Рифей» стал номинантом «Зеленой премии — 2024»

Региональный оператор «Рифей» стал номинантом «Зеленой премии — 2024»

11 декабря 2024, 12:12
Фото: «Рифей».
Просветительский проект «Экодом», который реализует региональный оператор «Рифей», был отобран из 13,5 тысяч конкурсных заявок. Компания вошла в шорт-лист общественного трека «Зеленой премии» в номинации «Экологические центры». Всего в финал попали 12 лучших отечественных экоцентров.

Экодом, который появился в Нижнем Тагиле в декабре 2023 года, объединяет в себе пункт приема вторичного сырья и экопросветительский центр. Работа площадки выстраивается в кооперации власти и бизнеса с общественниками. Здесь работает мастерская по переработке вторичных ресурсов, проходят мастер-классы и мероприятия по популяризации раздельного сбора отходов.

Впервые за все время проведения «Зеленой премии» в конкурсе появился очный этап, куда были приглашены самые интересные, по мнению жюри, проекты. Тем приятнее осознавать, что проект регионального оператора вошел в число приглашенных. Для нас это, в первую очередь, возможность заявить о себе на федеральном уровне, показать степень заинтересованности свердловчан в дальнейшем развитии экологических инициатив, — заявил генеральный директор ООО «Компания „РИФЕЙ“» Артем Ткаченко.
Фото: «Рифей»

Разработка специалистов «Экодома» в 2024 году, представленная на конкурсе, — собственная эколого-просветительская программа «Защитники Земли». Ее ключевые особенности — универсальность и адаптивность. Кроме того, программа устроена таким образом, что способна вовлечь в экологическую тематику людей любого возраста — от дошкольников до пенсионеров.

Всего за год на базе площадки в рамках разработанного проекта прошли десятки мероприятий. Внедрены были и сотни других инициатив. Так, под эгидой «Экодома» в Нижнем Тагиле прошел экозабег, а также общегородские события с акцентом на экологию, восстанавливается исторический сад Кузьмы Рудого. Всего же за время работы площадки ее гостями стало несколько тысяч жителей Урала.

Узнать о планируемых экодомом событиях и мероприятиях, в том числе выездных и записаться на бесплатное участие в них можно по телефону 8(982)731-14-28. Мультицентр «Народный» работает со вторника по субботу включительно, с 10:00 до 19:00 часов без перерывов.

Отметим, «Зеленая премия» — это награда Российского экологического оператора, которая вручается за достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также за проявления лидерского потенциала в экологии. Впервые лучшие проекты были отобраны в 2021 году. Конкурс направлен на популяризацию реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, осознанного потребления и формирование новой экологической культуры среди населения России.

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