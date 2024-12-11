Региональный оператор «Рифей» стал номинантом «Зеленой премии — 2024»

Всего за год на базе площадки в рамках разработанного проекта прошли десятки мероприятий. Внедрены были и сотни других инициатив. Так, под эгидой «Экодома» в Нижнем Тагиле прошел экозабег, а также общегородские события с акцентом на экологию, восстанавливается исторический сад Кузьмы Рудого. Всего же за время работы площадки ее гостями стало несколько тысяч жителей Урала.