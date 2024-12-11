Роскомнадзор вмешался в спор о правах на музыку «Руки вверх!»

По словам представителя группы Жукова, Андрей Черкасов никогда не участвовал в процессе создания музыкальных хитов коллектива. В его распоряжении находится только сомнительный документ о передаче прав на фонограммы, который подписал бывший продюсер группы Андрей Маликов еще в 2006 году. Однако на тот момент Маликов уже давно не сотрудничал с группой, поэтому его действия не имели законных оснований, сообщает 66.RU.