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Posted 11 декабря, 14:53

Published 11 декабря, 14:53

Modified 11 декабря, 14:55

Updated 11 декабря, 14:55

Сергей Жуков обратился в суд ради спасения хитов и фильма «Руки вверх!»

Роскомнадзор вмешался в спор о правах на музыку «Руки вверх!»

11 декабря 2024, 14:53
Фото: Изображение Midjourney.

Сергей Жуков обратился в суд ради спасения хитов и фильма «Руки вверх!»

Роскомнадзор предъявил требование об удалении байопика о популярной музыкальной группе «Руки вверх» из онлайн-кинотеатров.

Вслед за многочисленными исками со стороны директора издательства «Джем» Андрея Черкасова, Роскомнадзор предъявил требование об удалении байопика о популярной музыкальной группе «Руки вверх» из онлайн-кинотеатров. Андрей Черкасов на протяжении многих лет оспаривает права на творчество этого коллектива.

По словам представителя группы Жукова, Андрей Черкасов никогда не участвовал в процессе создания музыкальных хитов коллектива. В его распоряжении находится только сомнительный документ о передаче прав на фонограммы, который подписал бывший продюсер группы Андрей Маликов еще в 2006 году. Однако на тот момент Маликов уже давно не сотрудничал с группой, поэтому его действия не имели законных оснований, сообщает 66.RU.

Черкасов утверждает, что обладает эксклюзивными правами на музыкальные произведения группы, однако участники коллектива категорически отрицают это. По их мнению, Черкасов пытается воспользоваться документом, подписанным человеком, который не имел полномочий распоряжаться творческим наследием группы.

Пока неизвестно, как будет развиваться этот конфликт дальше. Участники группы намерены отстаивать свои права в суде и доказать незаконность действий Андрея Черкасова.

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