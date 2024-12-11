Россияне назвали свои самые безрассудные поступки в уходящем году

На первом месте среди таких поступков респонденты назвали спонтанные покупки — так ответили 44%. На втором месте — переход со старого места работы на новую (каждый пятый опрошенный, или 21%), а также конфликты с близкими (20%), сообщает сервис Работа.ру о результатах своего исследования.