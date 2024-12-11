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Posted 11 декабря, 13:15

Published 11 декабря, 13:15

Modified 11 декабря, 13:17

Updated 11 декабря, 13:17

Россияне назвали свои самые безрассудные поступки в уходящем году

Россияне назвали свои самые безрассудные поступки в уходящем году

11 декабря 2024, 13:15
Фото: 1MI.
Самыми безрассудными поступками россиян в уходящем году стали покупки и смена работы, а также конфликты.

Опрос, проведенный среди разных групп россиян, показал, какие поступки уходящего года жители страны считают самыми безрассудными. Среди таковых на первом месте оказались спонтанные покупки.

Более 3,5 тысяч россиян со всех регионов страны старше 18 лет приняли участие в опросе о самых безрассудных поступках уходящего года.

На первом месте среди таких поступков респонденты назвали спонтанные покупки — так ответили 44%. На втором месте — переход со старого места работы на новую (каждый пятый опрошенный, или 21%), а также конфликты с близкими (20%), сообщает сервис Работа.ру о результатах своего исследования.

16% опрошенных назвали необдуманным поступком новый кредит, почти столько же считают безрассудством ссоры с коллегами и руководителями на работе или путешествия.

Всего же согласились с тем, что имели место такие поступки, 53% респондентов, а остальная часть считает, что безрассудств в 2024 году не совершала.

Ранее опрос показал, что каждый пятый россиянин не планирует покупать родным и близким подарки.

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#Александра Никитская#Общество#Россия#Работа#Деньги#Семья#Опрос#Исследование
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