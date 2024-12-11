Сбежавшего из госпиталя в Екатеринбурге дезертира поймали в тундре

Posted 11 декабря, 12:57
Published 11 декабря, 12:57
Modified 11 декабря, 12:59
Updated 11 декабря, 12:59
Сотрудники Росгвардии нашли сбежавшего из госпиталя в Екатеринбурге дезертира. Он пытался скрываться у родственников на территории ЯНАО. Мужчина жил в чуме, когда его выследили спецслужбы.
В тундру он сбежал, находясь на военной службе. Полицейские выехали за ним на снегоходах. Мужчину нашли при помощи БПЛА. При задержании он не оказал сопротивления. В отношении беглеца завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Напомним, свердловский боец СВО сбежал из воинской части.