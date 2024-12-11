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Posted 11 декабря, 12:57

Published 11 декабря, 12:57

Modified 11 декабря, 12:59

Updated 11 декабря, 12:59

Сбежавшего из госпиталя в Екатеринбурге дезертира поймали в тундре

Сбежавшего из госпиталя в Екатеринбурге дезертира поймали в тундре

11 декабря 2024, 12:57
Фото: 1MI.
Сбежавшего из госпиталя в Екатеринбурге дезертира обнаружили в чуме у родственников.

Сотрудники Росгвардии нашли сбежавшего из госпиталя в Екатеринбурге дезертира. Он пытался скрываться у родственников на территории ЯНАО. Мужчина жил в чуме, когда его выследили спецслужбы.

В тундру он сбежал, находясь на военной службе. Полицейские выехали за ним на снегоходах. Мужчину нашли при помощи БПЛА. При задержании он не оказал сопротивления. В отношении беглеца завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дезертир#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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