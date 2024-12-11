tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 10:52

Published 11 декабря, 10:52

Modified 11 декабря, 10:54

Updated 11 декабря, 10:54

Родители из Заречного в Асбесте пожаловались на проблемы со школьным автобусом

Школьный автобус не забирает детей из микрорайона Заречный в Асбесте

11 декабря 2024, 10:52
Фото: 1MI.

Родители из Заречного в Асбесте пожаловались на проблемы со школьным автобусом

Школьники из Заречного в Асбесте каждый день думают, как им добраться до учебного заведения — школьный автобус до них не доезжает.

В сложной ситуации оказались дети, которые живут в микрорайоне Заречный Асбеста — за ними не приезжает школьный автобус, хотя подъездные пути были сделаны. Родители в ходе прямой линии в среду, 11 декабря, попросили губернатора Евгения Куйвашева решить эту проблему.

Водители отказываются заезжать в микрорайон, так как здесь нет остановки и места для разворота. Заложниками ситуации оказались 50 школьников.

«Я соответствующее поручение дам. Администрация Асбеста должна предусмотреть остановочный пункт, выделить земельный участок, запроектировать эти работы и, безусловно, ничего сложного в этом нет. И я уверен, что уже в следующем году эту работу можно будет сделать», — ответил губернатор.

Жители Арамили в ходе прямой линии попросили у главы региона новую школу.

Екатеринбургу не хватает денег на охрану школ
Узнать подробнее
Читайте также:
Губернатор Свердловской области ответит на вопросы жителей на прямой линииМэр Екатеринбурга заявил о намерении продлить метро до Академического районаВ Екатеринбурге образовались большие пробки из-за снегопада
#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Асбест#Прямая линия#Школьники#Остановка#Губернатор#Заречный#Екатеринбург#Школьный автобус#Обращение граждан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика