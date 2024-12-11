Школьный автобус не забирает детей из микрорайона Заречный в Асбесте

Posted 11 декабря, 10:52
Published 11 декабря, 10:52
Modified 11 декабря, 10:54
Updated 11 декабря, 10:54
В сложной ситуации оказались дети, которые живут в микрорайоне Заречный Асбеста — за ними не приезжает школьный автобус, хотя подъездные пути были сделаны. Родители в ходе прямой линии в среду, 11 декабря, попросили губернатора Евгения Куйвашева решить эту проблему.
Водители отказываются заезжать в микрорайон, так как здесь нет остановки и места для разворота. Заложниками ситуации оказались 50 школьников.
«Я соответствующее поручение дам. Администрация Асбеста должна предусмотреть остановочный пункт, выделить земельный участок, запроектировать эти работы и, безусловно, ничего сложного в этом нет. И я уверен, что уже в следующем году эту работу можно будет сделать», — ответил губернатор.
Жители Арамили в ходе прямой линии попросили у главы региона новую школу.