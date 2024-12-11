Школьный автобус не забирает детей из микрорайона Заречный в Асбесте

В сложной ситуации оказались дети, которые живут в микрорайоне Заречный Асбеста — за ними не приезжает школьный автобус, хотя подъездные пути были сделаны. Родители в ходе прямой линии в среду, 11 декабря, попросили губернатора Евгения Куйвашева решить эту проблему.