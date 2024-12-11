tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 03:44

Published 11 декабря, 03:44

Modified 11 декабря, 03:46

Updated 11 декабря, 03:46

Сотрудники ГАИ проводят проверку после ДТП в центре Екатеринбурга на трамвайных путях

Сотрудники ГАИ проводят проверку после ДТП в центре Екатеринбурга на трамвайных путях

11 декабря 2024, 03:44
Фото: 1MI.
В автоинспекции Екатеринбурга прокомментировали ДТП на улице 8 марта, из-за которого остановились трамваи.

Сообщается, что пострадавших в случившейся аварии нет, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.

На место происшествия, где произошло столкновение двух автомашин на трамвайных путях, выезжали сотрудники Госавтоинспекции, установили личности участников, составили процессуальные документы. В ДТП никто не пострадал. ДТП оформлено с материальным ущербом. По данному факту проводится проверка, — рассказали в ведомстве.

Напомним, происшествие случилось около ТЦ «Мегаполис». Из-за ЧП трамваи встали в большую пробку.

«Помню резкий удар и сильную боль»: в Верхней Салде произошло ДТП на светофоре
Узнать подробнее
Читайте также:
Трамваи в Екатеринбурге встали из-за застрявшего фургонаПьяный водитель в Верхней Пышме пытался скрыться от полиции и попал в ДТПБольшая пробка образовалась в Екатеринбурге из-за трех ДТП
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#ДТП#ГАИ#Пробка#ЧП#Трамваи#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика