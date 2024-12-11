Сотрудники ГАИ проводят проверку после ДТП в центре Екатеринбурга на трамвайных путях

Posted 11 декабря, 03:44
Published 11 декабря, 03:44
Modified 11 декабря, 03:46
Updated 11 декабря, 03:46
Сообщается, что пострадавших в случившейся аварии нет, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.
На место происшествия, где произошло столкновение двух автомашин на трамвайных путях, выезжали сотрудники Госавтоинспекции, установили личности участников, составили процессуальные документы. В ДТП никто не пострадал. ДТП оформлено с материальным ущербом. По данному факту проводится проверка, — рассказали в ведомстве.
Напомним, происшествие случилось около ТЦ «Мегаполис». Из-за ЧП трамваи встали в большую пробку.