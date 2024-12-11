«Спасайся, горим!» Эксперты назвали предметы, из-за которых часто случаются пожары

Posted 11 декабря, 09:39
Published 11 декабря, 09:39
Modified 11 декабря, 09:41
Updated 11 декабря, 09:41
Удлинители имеют определенный предельный предел мощности, который они могут безопасно выдерживать. Если подключать к нему слишком много устройств или бытовые приборы, потребляющие много энергии (например, обогреватели, кондиционеры), это может привести к перегрузке. В результате возникает сильный нагрев, что может привести к возгоранию.
Специалисты уверяют, что пользоваться удлинителем на постоянной основе нельзя — лучше вызвать электрика, который установит в квартире дополнительные розетки.
Ноутбуки имеют внутренние компоненты, которые генерируют тепло — особенно процессор и видеокарта. Если система охлаждения (вентиляторы, радиаторы) забивается пылью или работает неэффективно, это может привести к перегреву устройства. Если температура достигает критических значений, это может вызвать возгорание.
Помните об этом, оставляя технику на кровати, скатерти и других легко воспламеняющихся поверхностях. После непосредственного использования ноутбук нужно обязательно отключать от сети, — предупреждают эксперты портала «Новый очаг».
Безобидная на вид домашняя пыль таит в себе много опасностей. И одна из них — возможный пожар. Скапливаясь на розетках, электроприборах и удлинителях, пыль может вызвать короткое замыкание и возгорание. По этой причине влажную уборку следует проводить как можно чаще.
Многие люди годами хранят использованные батарейки в ящиках столов, так как не знают, как правильно их утилизировать. Это очень опасно, предупреждают электрики.
В тот момент, когда ее контактные части соприкоснутся с металлическими предметами — например, канцелярскими скрепками или шурупами — батарейку может закоротить, — пишет «Новый очаг».
Собаки очень любят грызть разные предметы — особенно это касается щенков. Если они доберутся до проводов, подключенных к электросети, может произойти беда: песика ударит током и, скорее всего, такой разряд будет для него смертелен, а в квартире закоротит проводку.
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