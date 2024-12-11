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Posted 11 декабря, 09:39

Published 11 декабря, 09:39

Modified 11 декабря, 09:41

Updated 11 декабря, 09:41

«Спасайся, горим!» Эксперты назвали предметы, из-за которых часто случаются пожары

«Спасайся, горим!» Эксперты назвали предметы, из-за которых часто случаются пожары

11 декабря 2024, 09:39
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Пожары в домах могут случаться по самым разным причинам: из-за непотушенной сигареты, из-за обогревателя или выпавшего из камина уголька. Однако есть неочевидные вещи, которые также могут легко привести к возгоранию.

Удлинители

Удлинители имеют определенный предельный предел мощности, который они могут безопасно выдерживать. Если подключать к нему слишком много устройств или бытовые приборы, потребляющие много энергии (например, обогреватели, кондиционеры), это может привести к перегрузке. В результате возникает сильный нагрев, что может привести к возгоранию.

Специалисты уверяют, что пользоваться удлинителем на постоянной основе нельзя — лучше вызвать электрика, который установит в квартире дополнительные розетки.

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Ноутбуки

Ноутбуки имеют внутренние компоненты, которые генерируют тепло — особенно процессор и видеокарта. Если система охлаждения (вентиляторы, радиаторы) забивается пылью или работает неэффективно, это может привести к перегреву устройства. Если температура достигает критических значений, это может вызвать возгорание.

Помните об этом, оставляя технику на кровати, скатерти и других легко воспламеняющихся поверхностях. После непосредственного использования ноутбук нужно обязательно отключать от сети, — предупреждают эксперты портала «Новый очаг».

Пыль

Безобидная на вид домашняя пыль таит в себе много опасностей. И одна из них — возможный пожар. Скапливаясь на розетках, электроприборах и удлинителях, пыль может вызвать короткое замыкание и возгорание. По этой причине влажную уборку следует проводить как можно чаще.

Безобидная домашная пыль может стать причиной пожараБезобидная домашная пыль может стать причиной пожара
Безобидная домашная пыль может стать причиной пожара. Фото: 1MI

Батарейки

Многие люди годами хранят использованные батарейки в ящиках столов, так как не знают, как правильно их утилизировать. Это очень опасно, предупреждают электрики.

В тот момент, когда ее контактные части соприкоснутся с металлическими предметами — например, канцелярскими скрепками или шурупами — батарейку может закоротить, — пишет «Новый очаг».

Домашние животные

Собаки очень любят грызть разные предметы — особенно это касается щенков. Если они доберутся до проводов, подключенных к электросети, может произойти беда: песика ударит током и, скорее всего, такой разряд будет для него смертелен, а в квартире закоротит проводку.

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