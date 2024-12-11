«Спасайся, горим!» Эксперты назвали предметы, из-за которых часто случаются пожары

Удлинители имеют определенный предельный предел мощности, который они могут безопасно выдерживать. Если подключать к нему слишком много устройств или бытовые приборы, потребляющие много энергии (например, обогреватели, кондиционеры), это может привести к перегрузке. В результате возникает сильный нагрев, что может привести к возгоранию.