Стали известны подробности ДТП на перекрестке в Верхней Салде

Posted 11 декабря, 04:44
Published 11 декабря, 04:44
Modified 11 декабря, 04:46
Updated 11 декабря, 04:46
Водитель Lada ехал на небезопасной скорости и влетел в автомобиль, стоявший впереди, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе автоинспекции Верхней Салды.
В результате случившегося пострадала 23-летняя девушка. Ее отвезли в медучреждение. Известно, что за рулем Lada находилась 39-летняя женщина.
По ее словам, она не заметила машину и стала разгоняться около перекрестка на разрешающий свет. В моменты ЧП была трезвая. В ведомстве проводится проверка.
Напомним, ДТП произошло 9 декабря 2024 года. Девушка ехала в машине с родителями. Родственники не пострадали.