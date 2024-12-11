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Posted 11 декабря, 04:44

Published 11 декабря, 04:44

Modified 11 декабря, 04:46

Updated 11 декабря, 04:46

Стали известны подробности ДТП на перекрестке в Верхней Салде

Стали известны подробности ДТП на перекрестке в Верхней Салде

11 декабря 2024, 04:44
Фото: 1MI.
Стали известны подробности аварии в Верхней Салде, где столкнулись автомобили ВАЗ и Lada Kalina на перекрестке улиц Парковая — Восточная.

Водитель Lada ехал на небезопасной скорости и влетел в автомобиль, стоявший впереди, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе автоинспекции Верхней Салды.

В результате случившегося пострадала 23-летняя девушка. Ее отвезли в медучреждение. Известно, что за рулем Lada находилась 39-летняя женщина.

По ее словам, она не заметила машину и стала разгоняться около перекрестка на разрешающий свет. В моменты ЧП была трезвая. В ведомстве проводится проверка.

Напомним, ДТП произошло 9 декабря 2024 года. Девушка ехала в машине с родителями. Родственники не пострадали.

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