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Posted 11 декабря, 08:59

Published 11 декабря, 08:59

Modified 11 декабря, 09:01

Updated 11 декабря, 09:01

Свердловчанку лишили страховки в 8 миллионов рублей после смерти мужа-стюарда

Свердловчанка пытается добиться выплаты 8 миллионов после смерти мужа-стюарда

11 декабря 2024, 08:59
Фото: 1MI.

Свердловчанку лишили страховки в 8 миллионов рублей после смерти мужа-стюарда

Жительница Свердловской области пытается добиться страховой выплаты в размере более 8 миллионов рублей после смерти мужа-стюарда, работавшего в авиации в компании Smartavia. Женщину лишили денег и начали угрожать.

Жительница Свердловской области по имени Татьяна, работавшая стюардессой, была замужем за коллегой по работе. Мужчина скоропостижно умер в конце сентября 2023 года: медики поставили диагноз «миокардит», хотя перед этим врачебная комиссия допускала его до полетов как здорового человека. Медики месяц бились за жизнь молодого мужчины.

Вдова с маленьким ребенком надеялась на страховые выплаты от компании АО «Зетта Страхование» после похорон, которые организовал работодатель. После смерти стюарда правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Однако страховая компания отказала женщине в выплате, а после ей начали поступать угрозы. Тогда Татьяна пошла в суд в Санкт-Петербурге, но иск не приняли, сославшись на недостаток документов.

При этом представители «Зетта Страхование» подали заявление в полицию, обвинив Татьяну в мошенничестве при оформлении договора на страхование. Якобы женщина оформила страховку без ведома супруга.

Юрист Татьяна Юлия Липинская рассказала изданию URA.RU, что в полиции мошеннических действий со стороны истца не нашли.

Страховая должна либо выплатить средства вдове, либо принять участие в судебном процессе. Вдова умершего стюарда может рассчитывать на 8 с лишним миллионов рублей, а также на еще половину суммы от страховки за отказ от обязательств страховой компании.

В АО «Зетта Страхование» изданию дали комментарий. Представители сослались на тайну страхования, которая охраняется законом.

Ранее суд постановил выплатить 30 тысяч рублей семье ребенка, сломавшего руку в детском саду.

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