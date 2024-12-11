Свердловчанка пытается добиться выплаты 8 миллионов после смерти мужа-стюарда

Жительница Свердловской области по имени Татьяна, работавшая стюардессой, была замужем за коллегой по работе. Мужчина скоропостижно умер в конце сентября 2023 года: медики поставили диагноз «миокардит», хотя перед этим врачебная комиссия допускала его до полетов как здорового человека. Медики месяц бились за жизнь молодого мужчины.