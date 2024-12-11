Свердловчанка пытается добиться выплаты 8 миллионов после смерти мужа-стюарда

Posted 11 декабря, 08:59
Published 11 декабря, 08:59
Modified 11 декабря, 09:01
Updated 11 декабря, 09:01
Жительница Свердловской области по имени Татьяна, работавшая стюардессой, была замужем за коллегой по работе. Мужчина скоропостижно умер в конце сентября 2023 года: медики поставили диагноз «миокардит», хотя перед этим врачебная комиссия допускала его до полетов как здорового человека. Медики месяц бились за жизнь молодого мужчины.
Вдова с маленьким ребенком надеялась на страховые выплаты от компании АО «Зетта Страхование» после похорон, которые организовал работодатель. После смерти стюарда правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Однако страховая компания отказала женщине в выплате, а после ей начали поступать угрозы. Тогда Татьяна пошла в суд в Санкт-Петербурге, но иск не приняли, сославшись на недостаток документов.
При этом представители «Зетта Страхование» подали заявление в полицию, обвинив Татьяну в мошенничестве при оформлении договора на страхование. Якобы женщина оформила страховку без ведома супруга.
Юрист Татьяна Юлия Липинская рассказала изданию URA.RU, что в полиции мошеннических действий со стороны истца не нашли.
Страховая должна либо выплатить средства вдове, либо принять участие в судебном процессе. Вдова умершего стюарда может рассчитывать на 8 с лишним миллионов рублей, а также на еще половину суммы от страховки за отказ от обязательств страховой компании.
В АО «Зетта Страхование» изданию дали комментарий. Представители сослались на тайну страхования, которая охраняется законом.
Ранее суд постановил выплатить 30 тысяч рублей семье ребенка, сломавшего руку в детском саду.