Свердловская область запустит 13 станций для зарядки автомобилей к концу года

Posted 11 декабря, 11:18
Published 11 декабря, 11:18
Modified 11 декабря, 11:19
Updated 11 декабря, 11:19
В регионе активно развивается электротранспорт, однако зарядных станций очень не хватает. В основном они расположены в Екатеринбурге, поэтому людям сложно планировать поездки в другие города. Помочь решить эту проблему попросил один из участников прямой линии с губернатором Евгением Куйвашевым в среду, 11 декабря.
Как отметил глава региона, проблемы действительно есть, но сеть зарядных станций постепенно развивается.
Мы поддерживаем субсидиями из областного бюджета производителей зарядных устройств для электромобилей, а также те сетевые организации. которые подключают объекты зарядной инфраструктуры к своим сетям. К концу года мы запускаем 13 электростанций — это плюсом к тем 18-ти, которые мы уже открыли в прошлом году, — ответил Евгений Куйвашев.
По его словам, это мощные устройства — для зарядки автомобилей требуется от 30 минут до часа. Кроме того, в этом году упор сделан не на Екатеринбург, а на другие крупные города: Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Также «зарядочные» появятся в Первоуральске и Ревде.
На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в этом году представили электромобиль, который не имеет аналогов в мире.