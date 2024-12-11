Свердловская область запустит 13 станций для зарядки автомобилей к концу года

По его словам, это мощные устройства — для зарядки автомобилей требуется от 30 минут до часа. Кроме того, в этом году упор сделан не на Екатеринбург, а на другие крупные города: Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Также «зарядочные» появятся в Первоуральске и Ревде.