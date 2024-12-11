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Posted 11 декабря, 11:18

Published 11 декабря, 11:18

Modified 11 декабря, 11:19

Updated 11 декабря, 11:19

В конце года в Свердловской области появятся 13 новых зарядных станций для авто

Свердловская область запустит 13 станций для зарядки автомобилей к концу года

11 декабря 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney.

В конце года в Свердловской области появятся 13 новых зарядных станций для авто

В Свердловской области обустраиваются новые пункты, где владельцы электромобилей могут подзарядить своих «железных коней». К концу 2024 года будут запущены в эксплуатацию 13 станций.

В регионе активно развивается электротранспорт, однако зарядных станций очень не хватает. В основном они расположены в Екатеринбурге, поэтому людям сложно планировать поездки в другие города. Помочь решить эту проблему попросил один из участников прямой линии с губернатором Евгением Куйвашевым в среду, 11 декабря.

Как отметил глава региона, проблемы действительно есть, но сеть зарядных станций постепенно развивается.

Мы поддерживаем субсидиями из областного бюджета производителей зарядных устройств для электромобилей, а также те сетевые организации. которые подключают объекты зарядной инфраструктуры к своим сетям. К концу года мы запускаем 13 электростанций — это плюсом к тем 18-ти, которые мы уже открыли в прошлом году, — ответил Евгений Куйвашев.

По его словам, это мощные устройства — для зарядки автомобилей требуется от 30 минут до часа. Кроме того, в этом году упор сделан не на Екатеринбург, а на другие крупные города: Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Также «зарядочные» появятся в Первоуральске и Ревде.

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в этом году представили электромобиль, который не имеет аналогов в мире.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Развитие#Губернатор#Инфраструктура#Екатеринбург#Электромобили#Зарядные станции
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