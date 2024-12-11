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Posted 11 декабря, 03:46

Published 11 декабря, 03:46

Modified 11 декабря, 03:48

Updated 11 декабря, 03:48

Светофор временно перестанет работать на Вые в Нижнем Тагиле

Светофор временно перестанет работать на Вые в Нижнем Тагиле

11 декабря 2024, 03:46
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле в течение небольшого промежутка времени будет в обесточенном состоянии светофор на пересечении улиц Черных — Горького. Отключение пройдет 11 декабря 2024 года в 9 часов утра.

Объект перестанет работать из-за того, что коммунальщики временно отключат электроснабжение, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

Перекресток на несколько часов станет нерегулируемым. Эксплуатация светофора возобновится в этот же день в 13:00.

Призываем пешеходов внимательно переходить проезжую часть, а водителей пропускать пешеходов и ориентироваться на знаки приоритета, — сообщили в организации.

Напомним, в Нижнем Тагиле не работали два светофора в Дзержинском районе. Известно, что произошло незапланированное отключение электроэнергии из-за аварии.

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