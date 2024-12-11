Светофор временно перестанет работать на Вые в Нижнем Тагиле

Posted 11 декабря, 03:46
Published 11 декабря, 03:46
Modified 11 декабря, 03:48
Updated 11 декабря, 03:48
Объект перестанет работать из-за того, что коммунальщики временно отключат электроснабжение, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
Перекресток на несколько часов станет нерегулируемым. Эксплуатация светофора возобновится в этот же день в 13:00.
Призываем пешеходов внимательно переходить проезжую часть, а водителей пропускать пешеходов и ориентироваться на знаки приоритета, — сообщили в организации.
Напомним, в Нижнем Тагиле не работали два светофора в Дзержинском районе. Известно, что произошло незапланированное отключение электроэнергии из-за аварии.