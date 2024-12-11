Сысертская семья обвиняет полицию в подлоге штрафов

Собственники «клона» стали получать штрафы за превышение скорости с марта 2024 года. Семья утверждает, что автомобиль находился на стоянке, а штрафы на их имя приходят из-за использования подложных номеров на машине-двойнике. Они обратились в суд, полагая, что странности начались после передачи дела от сысертских полицейских к сотрудникам из Екатеринбурга, пишет Ural Mash.