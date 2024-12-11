tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 14:25

Published 11 декабря, 14:25

Modified 11 декабря, 14:27

Updated 11 декабря, 14:27

Тагильчанка судится со школой вокала за неиспользованные занятия на 120 тысяч

Тагильчанка судится со школой вокала за неиспользованные занятия на 120 тысяч

11 декабря 2024, 14:25
Фото: 1MI.
Женщине из Нижнего Тагила предложили оформить микрозайм в школе вокала, чтобы оплатить занятия. Тагильчанка не смогла посещать их и попросила вернуть деньги. Вместо 120 тысяч ей вернули лишь 12. Женщина обратилась в суд, который принял ее сторону.

В начале текущего года жительница Нижнего Тагила приняла решение заняться музыкой, так как с детства мечтала об этом. Выбор пал на музыкальную школу, где популярные педагоги работают по уникальной методике. Организация обещает, что обучение позволит начать петь с первого посещения.

Цена вопроса — 150 тысяч рублей за 100 занятий с оплатой сразу. Выложить на стол такую сумму сию минуту девушка не могла. Образовательное учреждение, специализирующееся на обучении вокалу, предоставило возможность взять займ. Жительница Тагила дала согласие. Тем не менее, она успела пройти только семь уроков из-за проблем со здоровьем.

Екатеринбуржцы требуют вернуть деньги за отмененный концерт Стаса Михайлова
Узнать подробнее

Девушка попросила оформить возврат средств за уроки, которые еще не оплачены — это 120 тысяч рублей. Музыкальная школа, ссылаясь на финансовые проблемы владельца, вернула лишь 12 тысяч рублей, сообщает ИА «Между строк».

Сотрудники также в свою пользу привели аргумент о том, что школа скоро прекратит свою деятельность. Однако, все говорило об обратном: клиенты приходили на занятия в то же место, разве что с другой вывеской.

Девушка в Екатеринбурге взяла кредит на 1,5 млн для мужчины и лишилась денег
Узнать подробнее

Тогда жительница Тагила обратилась в Центр защиты прав граждан, где был составлен и направлен в суд иск с требованием вернуть всю сумму. Кроме положенного по закону возврата средств школа вокала должна выплатить неустойку и штраф за отказ с самого начала вернуть деньги, а также компенсировать моральный ущерб.

Суд вынес решение, согласно которому образовательное учреждение по вокалу выплатит чуть больше 360 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге оштрафовали на 50 тысяч банк за навязчивые звонки женщине из-за кредита, который она не оформляла.

В Свердловской области организация оштрафована на 50 тысяч рублей за СМС
Узнать подробнее
Читайте также:
Рабочего в Верхней Салде лишили жизни из-за крупного долгаВ Екатеринбурге за продажу кофемашины не той марки продавец заплатит 168 тысяч
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Финансы#Займ#Права потребителей#Музыкальная школа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика