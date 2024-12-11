Тагильчанка судится со школой вокала за неиспользованные занятия на 120 тысяч

Posted 11 декабря, 14:25
Published 11 декабря, 14:25
Modified 11 декабря, 14:27
Updated 11 декабря, 14:27
В начале текущего года жительница Нижнего Тагила приняла решение заняться музыкой, так как с детства мечтала об этом. Выбор пал на музыкальную школу, где популярные педагоги работают по уникальной методике. Организация обещает, что обучение позволит начать петь с первого посещения.
Цена вопроса — 150 тысяч рублей за 100 занятий с оплатой сразу. Выложить на стол такую сумму сию минуту девушка не могла. Образовательное учреждение, специализирующееся на обучении вокалу, предоставило возможность взять займ. Жительница Тагила дала согласие. Тем не менее, она успела пройти только семь уроков из-за проблем со здоровьем.
Девушка попросила оформить возврат средств за уроки, которые еще не оплачены — это 120 тысяч рублей. Музыкальная школа, ссылаясь на финансовые проблемы владельца, вернула лишь 12 тысяч рублей, сообщает ИА «Между строк».
Сотрудники также в свою пользу привели аргумент о том, что школа скоро прекратит свою деятельность. Однако, все говорило об обратном: клиенты приходили на занятия в то же место, разве что с другой вывеской.
Тогда жительница Тагила обратилась в Центр защиты прав граждан, где был составлен и направлен в суд иск с требованием вернуть всю сумму. Кроме положенного по закону возврата средств школа вокала должна выплатить неустойку и штраф за отказ с самого начала вернуть деньги, а также компенсировать моральный ущерб.
Суд вынес решение, согласно которому образовательное учреждение по вокалу выплатит чуть больше 360 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге оштрафовали на 50 тысяч банк за навязчивые звонки женщине из-за кредита, который она не оформляла.