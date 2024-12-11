Терапевт из Екатеринбурга попросила Куйвашева ввести обязательную диспансеризацию

Ежегодные медицинские осмотры должны стать обязательными для всех без исключения жителей Свердловской области. Такое мнение в ходе прямой линии с губернатором Евгением Куйвашевым в среду, 11 декабря, высказала опытный врач-терапевт, которая уже 9 лет находится на пенсии.