Терапевт из Екатеринбурга попросила Куйвашева ввести обязательную диспансеризацию

Posted 11 декабря, 11:56
Published 11 декабря, 11:56
Modified 11 декабря, 11:58
Updated 11 декабря, 11:58
Ежегодные медицинские осмотры должны стать обязательными для всех без исключения жителей Свердловской области. Такое мнение в ходе прямой линии с губернатором Евгением Куйвашевым в среду, 11 декабря, высказала опытный врач-терапевт, которая уже 9 лет находится на пенсии.
Как отметил глава региона, это одна из тем, о которых нужно говорить постоянно.
Диспансеризация — это крайне важно, в том числе и для наших крупных предприятий. Я просил наши профсоюзы включить в тексты коллективных договоров, которые сегодня принимаются, включить такой пункт. Регион у нас промышленный, за здоровьем наших сотрудников мы должны следить, — подчеркнул Куйвашев.
Однако, по его словам, сделать диспансеризацию принудительной сегодня невозможно. Действовать нужно именно через работодателей — они могут своим внутренним указом обязать сотрудников проходить профосмотры.
Также губернатор признался, что сам старается следить за здоровьем и раз в год проходит диспансеризацию.
Ранее жительница Сухого Лога обвинила врачей в фиктивных приемах.