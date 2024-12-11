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Posted 11 декабря, 11:56

Published 11 декабря, 11:56

Modified 11 декабря, 11:58

Updated 11 декабря, 11:58

Врач из Екатеринбурга предложила ввести обязательную диспансеризацию для всех

Терапевт из Екатеринбурга попросила Куйвашева ввести обязательную диспансеризацию

11 декабря 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney.

Врач из Екатеринбурга предложила ввести обязательную диспансеризацию для всех

В Свердловской области люди массово страдают от самых разных проблем со здоровьем. Врач-терапевт на пенсии предложила сделать диспансеризацию обязательной процедурой для всех независимо от возраста.

Ежегодные медицинские осмотры должны стать обязательными для всех без исключения жителей Свердловской области. Такое мнение в ходе прямой линии с губернатором Евгением Куйвашевым в среду, 11 декабря, высказала опытный врач-терапевт, которая уже 9 лет находится на пенсии.

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Как отметил глава региона, это одна из тем, о которых нужно говорить постоянно.

Диспансеризация — это крайне важно, в том числе и для наших крупных предприятий. Я просил наши профсоюзы включить в тексты коллективных договоров, которые сегодня принимаются, включить такой пункт. Регион у нас промышленный, за здоровьем наших сотрудников мы должны следить, — подчеркнул Куйвашев.

Однако, по его словам, сделать диспансеризацию принудительной сегодня невозможно. Действовать нужно именно через работодателей — они могут своим внутренним указом обязать сотрудников проходить профосмотры.

Также губернатор признался, что сам старается следить за здоровьем и раз в год проходит диспансеризацию.

Ранее жительница Сухого Лога обвинила врачей в фиктивных приемах.

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