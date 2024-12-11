Топ-5 общественных пространств Нижнего Тагила в ожидании реконструкции

Posted 11 декабря, 06:18
Published 11 декабря, 06:18
Modified 11 декабря, 06:20
Updated 11 декабря, 06:20
Это лесопарковая зона с минимальной инфраструктурой. Когда-то здесь кипела жизнь — проводились соревнования, отдыхали люди и банально было, где посидеть. Сейчас в парке есть лишь асфальтированная дорога протяженностью в 500 метров, кольцо для баскетбола и неприметная детская горка.
Раньше очень классное место было, в какой-то момент его запустили. Очень жду возвращения. Кроме асфальтированной дорожки здесь ничего нет. Раньше были два футбольных поля, качели, библиотека, детская баскетбольная площадка. Здесь еще была мини-сцена, какие-то мероприятия проводили. Например, футбольные соревнования, приезжали к нам из города. Давно ничего такого уже нет. Очень давно, — рассказала редакции местная жительница Кристина.
Конечно, здесь гуляют люди и сейчас, но, как говорится, что есть, тем и пользуются. Самое интересное, что в разговорах о территории у людей наблюдаются и пессимистичные настроения — никто не верит, что денег дадут и благоустроят это место.
Это часть исторического центра города, по которому, несомненно, прогуливаются все — и сами тагильчане, и гости города. Это место, от которого веет историей, однако ему бы не помешало обновление.
Очень здорово, что город развивается, становится красивее и уютнее для каждого из нас! Каждый год сотрудники театра активно голосуют за территории для благоустройства. Конечно, нам бы хотелось, чтобы сохранился наш Артистический сквер. А ещё мы много лет мечтаем, чтобы рядом с театром появился памятник нашему земляку — писателю Дмитрию Наркисовичу Мамину-Сибиряку, чьё имя театр носит уже более 60 лет, — рассказала редакции TagilCity.ru руководитель отдела развития Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Елена Боярская.
Многие жители Дзержинского района мечтают, что сквер Строителей, расположенный на перекрестке Окунева и Энтузиастов, будет реконструирован. Нешумное пространство с шаровидными деревьями, где гуляют пожилые люди и семьи с детьми, омрачается разрушающимся памятником и неухоженными тропинками, а также парковкой.
Было бы классно, если бы эту территорию привели в порядок. Сейчас тут нет нормальных тропинок для пешеходов. Можно и памятник строителям обновить, потому что плитка уже вся поотпадывала. Парковка у администрации тоже в плачевном состоянии, — поделилась с журналистом жительница Вагонки Александра.
Старейшее место Нижнего Тагила — парк Горького — хоть и пользуется популярностью у местных жителей, но его состояние оставляет желать лучшего. Без зелени общественное пространство выглядит удручающе. Главный запрос от горожан — ограждение и современная детская площадка.
Небольшой парк для отдыха и прогулок с детьми, который доступен для входа со всех сторон. Однако, хотелось бы видеть его в более ухоженном состоянии, с большим количеством цветов и комфортом. Также было бы неплохо установить ограждение со стороны улицы и обновить детскую площадку, — высказала свое мнение Вероника, жительница района.
Несомненно, парку требуется обновление тротуаров и бордюрного камня. Также не помешала бы и установка нового освещения, поскольку ныне имеющееся недостаточно для комфортных прогулок в вечернее время.
Среди вышеперечисленных объектов выделяется парк Металлургов. Дело в том, что ранее в нем провели первый этап реконструкции. Второй этап в 2024 году он не выиграл. Сейчас парк выглядит довольно интересно: красивые скамейки с навесами, фонтан, прикрытый на зиму, и старые качели, старая баскетбольная площадка.
Парк очень красивый, но выглядит местами подзаброшенным. Очень радует, что здесь была проведена реконструкция, сюда теперь приходят больше людей. Детям прям радость, потому что здесь есть место и побегать, и поиграть. Да мы и сами любим тут прогуляться. Здесь очень много зеленых мест, прям дышится лучше. Особенно, после дождя. Вы только попробуйте сюда зайти, вам очень понравится, — рассказала местная жительница Екатерина.
Согласно проекту бюджета города на 2025 год, на статью «Благоустройство» выделено 790,5 миллиона рублей. Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства» включает 506,4 миллиона рублей. В частности, на «прочие мероприятия по благоустройству города» рассчитано 4,5 миллиона, а на содержание общественных пространств — 55,3 миллиона рублей.
Общая сумма, вложенная в 2024 году в реконструкцию общественных пространств, составила 1,5 миллиарда рублей. Из них 1,4 миллиарда рублей были выделены из средств федерального бюджета, и около 100 миллионов рублей направил в Нижний Тагила регион.
Результаты достойные: приведены в порядок и дворы, и скверы, и площади. Новые арт объекты, улучшенная инфраструктура — все это появилось на территории города. Весной 2024 года прошло масштабное голосование за объекты благоустройства, победителем которого стал сквер на Ленинградском проспекте. На сквер по проспекту Строителей 32 млн выделила мэрия города, и к настоящему моменту он полностью готов.
Но есть немало мест, на которых лично побывала редакция TagilCity.ru, и которые, бесспорно, заслуживают внимания.