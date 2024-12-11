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Posted 11 декабря, 07:51

Published 11 декабря, 07:51

Modified 11 декабря, 07:53

Updated 11 декабря, 07:53

Три новых автобуса будут возить пассажиров Нижнего Тагила с Вагонки на Гальянку

Три новых автобуса будут возить пассажиров Нижнего Тагила с Вагонки на Гальянку

11 декабря 2024, 07:51
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле 3 новых автобуса поставили на 77-й маршрут.

Общественный транспорт приобрели на денежные средства из местного бюджета. Новые автобусы пополнили автопарк городского транспорта.

Новый транспорт очень вместительный, за один раз может перевезти до 100 человек. Посадочных мест 38. Салон отапливается конвектором, для летнего сезона предусмотрен кондиционер. Для комфортной поездки в салоне есть зарядка. Автобусы будут курсировать на маршруте №77, рассказал на своей странице в соцсетях Владислав Пинаев.

Напомним, автобус с пассажирами загорелся в Екатеринбурге.

Беда с автобусами: журналист TagilCity.ru проехал по проблемному маршруту Тагила
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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург
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