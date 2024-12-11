Три новых автобуса будут возить пассажиров Нижнего Тагила с Вагонки на Гальянку

Новый транспорт очень вместительный, за один раз может перевезти до 100 человек. Посадочных мест 38. Салон отапливается конвектором, для летнего сезона предусмотрен кондиционер. Для комфортной поездки в салоне есть зарядка. Автобусы будут курсировать на маршруте №77, рассказал на своей странице в соцсетях Владислав Пинаев.



Напомним, автобус с пассажирами загорелся в Екатеринбурге.