В 2025 году в больницы Нижнего Тагила придут 9 медиков-целевиков

Posted 11 декабря, 10:39
Published 11 декабря, 10:39
Modified 11 декабря, 10:41
Updated 11 декабря, 10:41
В медицинских учреждениях Нижнего Тагила работает порядка 700 врачей. В 2023 году были трудоустроены 82 специалиста, рассказал губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии в среду, 11 декабря.
Уже в следующем году девять целевиков-ординаторов заканчивают и будут направлены в город Нижний Тагил, а в 2026 году — еще 14, — отметил глава региона.
Он также подчеркнул, что вопрос непростой и за один год решить его невозможно. Однако в регионе действуют программы «Сельский фельдшер» и «Сельский доктор». Выплаты тем медикам, которые едут работать в районные больницы, постоянно индексируют.
Ранее стало известно, что в целом нехватка кадров в Нижнем Тагиле в 15 раз больше официальных данных по безработице.