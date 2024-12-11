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Posted 11 декабря, 10:39

Published 11 декабря, 10:39

Modified 11 декабря, 10:41

Updated 11 декабря, 10:41

Девять медиков-целевиков придут в тагильские больницы в 2025 году

В 2025 году в больницы Нижнего Тагила придут 9 медиков-целевиков

11 декабря 2024, 10:39
Фото: 1MI.

Девять медиков-целевиков придут в тагильские больницы в 2025 году

В больницах Нижнего Тагила, как и в медучреждениях других свердловских городов, не хватает медиков, однако этот вопрос решается комплексно.

В медицинских учреждениях Нижнего Тагила работает порядка 700 врачей. В 2023 году были трудоустроены 82 специалиста, рассказал губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии в среду, 11 декабря.

Уже в следующем году девять целевиков-ординаторов заканчивают и будут направлены в город Нижний Тагил, а в 2026 году — еще 14, — отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что вопрос непростой и за один год решить его невозможно. Однако в регионе действуют программы «Сельский фельдшер» и «Сельский доктор». Выплаты тем медикам, которые едут работать в районные больницы, постоянно индексируют.

Ранее стало известно, что в целом нехватка кадров в Нижнем Тагиле в 15 раз больше официальных данных по безработице.

Евгений Куйвашев: «Привлечение кадров в свердловские больницы — ключевой приоритет»
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Медицина#Врачи#Евгений Куйвашев#Здравоохранение#Кадры#Екатеринбург
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