В Академическом районе Екатеринбурга появится ледовый городок

Posted 11 декабря, 06:39
Published 11 декабря, 06:39
Modified 11 декабря, 06:41
Updated 11 декабря, 06:41
Изучение вселенского пространства — это эпохальный этап развития человечества, он олицетворяет перерождение, трансформацию, переход к новому периоду прогресса, расширению горизонтов. Тема также созвучна космической концепции проекта «Спутник-1», и поэтому звездный городок станет гармоничным продолжением инфраструктуры квартала.
Ледяное сооружение станет главным объектом новогодних мероприятий. В центре городка расположится игровой комплекс «Орбитальная крепость». В ней дети смогут играть в ледяных лабиринтах, ледяных линзах и кататься с горок. Вокруг «звездного» центра разместятся фотозоны с лесными жителями, уютный фонарь-беседка, качели и маленькие ели. Главную ель традиционно установит УК «Академический». В нынешнем году в район привезут восемь больших деревьев. Новшеством в этот раз станет интерактивный арт-объект «Почта Деда Мороза», через которую дети смогут отправить письма новогоднему волшебнику.
Открытие городка, организованного АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС» в Свердловской области), запланировано на 27 декабря. Посещать объект можно будет абсолютно бесплатно в любые дни до 15 февраля 2025 года включительно.