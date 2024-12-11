В Академическом районе Екатеринбурга появится ледовый городок

Ледяное сооружение станет главным объектом новогодних мероприятий. В центре городка расположится игровой комплекс «Орбитальная крепость». В ней дети смогут играть в ледяных лабиринтах, ледяных линзах и кататься с горок. Вокруг «звездного» центра разместятся фотозоны с лесными жителями, уютный фонарь-беседка, качели и маленькие ели. Главную ель традиционно установит УК «Академический». В нынешнем году в район привезут восемь больших деревьев. Новшеством в этот раз станет интерактивный арт-объект «Почта Деда Мороза», через которую дети смогут отправить письма новогоднему волшебнику.