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Posted 11 декабря, 06:39

Published 11 декабря, 06:39

Modified 11 декабря, 06:41

Updated 11 декабря, 06:41

В Академическом районе Екатеринбурга появится ледовый городок

В Академическом районе Екатеринбурга появится ледовый городок

11 декабря 2024, 06:39
Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое».
По уже сложившейся ежегодной традиции в Академическом районе для всех жителей Екатеринбурга появится бесплатный ледовый городок у Храма Святых Божиих строителей. В этом году лейтмотивом развлекательного объекта станет тема освоения космоса.

Изучение вселенского пространства — это эпохальный этап развития человечества, он олицетворяет перерождение, трансформацию, переход к новому периоду прогресса, расширению горизонтов. Тема также созвучна космической концепции проекта «Спутник-1», и поэтому звездный городок станет гармоничным продолжением инфраструктуры квартала.

Ледяное сооружение станет главным объектом новогодних мероприятий. В центре городка расположится игровой комплекс «Орбитальная крепость». В ней дети смогут играть в ледяных лабиринтах, ледяных линзах и кататься с горок. Вокруг «звездного» центра разместятся фотозоны с лесными жителями, уютный фонарь-беседка, качели и маленькие ели. Главную ель традиционно установит УК «Академический». В нынешнем году в район привезут восемь больших деревьев. Новшеством в этот раз станет интерактивный арт-объект «Почта Деда Мороза», через которую дети смогут отправить письма новогоднему волшебнику.

Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»

Открытие городка, организованного АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС» в Свердловской области), запланировано на 27 декабря. Посещать объект можно будет абсолютно бесплатно в любые дни до 15 февраля 2025 года включительно.

#Общество#Дети#Свердловская область#Дед Мороз#Ледовый городок#Космос#Горки#Екатеринбург#Академический район#ГК "КОРТРОС"
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