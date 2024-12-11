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Posted 11 декабря, 16:06

Published 11 декабря, 16:06

Modified 11 декабря, 16:08

Updated 11 декабря, 16:08

Тысячи екатеринбуржцев остались без горячей воды из-за аварии

В Екатеринбурге 8 тысяч человек, два сада и две больницы остались без горячей воды

11 декабря 2024, 16:06
Фото: Изображение Midjourney.

Тысячи екатеринбуржцев остались без горячей воды из-за аварии

В Екатеринбурге произошла коммунальная авария. Отключения горячей воды произошли в Верх-Исетском и Ленинском районах. Среди пострадавших объектов есть сады и медучреждения.

В среду, 11 декабря, более восьми тысяч жителей города остались без горячей воды из-за аварийной ситуации в коммунальных сетях, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

Трубы прорвало на пересечении улиц Кондратьева и Плеханова. Еще одну аварию коммунальщики зафиксировали около дома № 64 по улице Сакко и Ванцетти — здесь нарушено теплоснабжение.

От последствий коммунального коллапса пострадали жильцы 61 многоквартирного дома. В них проживают более восьми тысяч человек, в том числе почти две тысячи детей. Кроме того, без подачи горячей воды остались два лечебных и два дошкольных учреждения.

Специалисты активно работают над устранением последствий данной аварии и восстановлением подачи тепла и воды. Пока здания обогревают с помощью резервной системы.

Ранее стало известно, что свердловчане получают фальшивые квитанции за услуги ЖКХ.

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#Дарья Бобровицкая#Горячая вода#ЖКХ#Жильцы#Коммунальная авария#Отключение воды#Социальные объекты#Екатеринбург
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