В Екатеринбурге 8 тысяч человек, два сада и две больницы остались без горячей воды

Posted 11 декабря, 16:06
Published 11 декабря, 16:06
Modified 11 декабря, 16:08
Updated 11 декабря, 16:08
В среду, 11 декабря, более восьми тысяч жителей города остались без горячей воды из-за аварийной ситуации в коммунальных сетях, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.
Трубы прорвало на пересечении улиц Кондратьева и Плеханова. Еще одну аварию коммунальщики зафиксировали около дома № 64 по улице Сакко и Ванцетти — здесь нарушено теплоснабжение.
От последствий коммунального коллапса пострадали жильцы 61 многоквартирного дома. В них проживают более восьми тысяч человек, в том числе почти две тысячи детей. Кроме того, без подачи горячей воды остались два лечебных и два дошкольных учреждения.
Специалисты активно работают над устранением последствий данной аварии и восстановлением подачи тепла и воды. Пока здания обогревают с помощью резервной системы.
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