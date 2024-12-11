В Екатеринбурге клиент получил новый телефон вместо пластилина

Posted 11 декабря, 07:02
Published 11 декабря, 07:02
Modified 11 декабря, 07:04
Updated 11 декабря, 07:04
О случае подмены товара в сети «Эльдорадо» стало известно вчера. При этом коробка от смартфона при покупке была запечатана в пленку и имела пломбы.
То, что внутри не iPhone за 100 тысяч рублей, а материал для детских поделок, обнаружили лишь дома, поскольку гаджет приобретался как подарок. После обнаружения подмены клиент вернулся в магазин.
Сначала консультанты помочь не смогли, но в «Эльдорадо» быстро приняли претензию и пообещали выдать покупателю новый телефон, сообщает E1.
Кроме выдачи нового телефона в магазине пообещали разобраться, как в коробке оказался пластилин. В «Эльдорадо» пояснили, что техника идет через Китай от поставщиков уже с пломбами, где указан идентификатор каждого телефона. Сеть по продаже техники будет выяснять у поставщиков, на каком этапе в коробке случилась подмена.
Однако клиент написал и в полицию. Правоохранители начали проверку.
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