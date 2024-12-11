В Екатеринбурге клиент получил новый телефон вместо пластилина

Кроме выдачи нового телефона в магазине пообещали разобраться, как в коробке оказался пластилин. В «Эльдорадо» пояснили, что техника идет через Китай от поставщиков уже с пломбами, где указан идентификатор каждого телефона. Сеть по продаже техники будет выяснять у поставщиков, на каком этапе в коробке случилась подмена.