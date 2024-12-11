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Posted 11 декабря, 07:02

Published 11 декабря, 07:02

Modified 11 декабря, 07:04

Updated 11 декабря, 07:04

В Екатеринбурге покупателю выдали новый iPhone вместо пластилина

В Екатеринбурге клиент получил новый телефон вместо пластилина

11 декабря 2024, 07:02
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге покупателю выдали новый iPhone вместо пластилина

В Екатеринбурге магазин «Эльдорадо» выдал обманутому покупателю новый телефон. Ранее клиент получил кусок пластилина вместо мобильного телефона марки iPhone.

О случае подмены товара в сети «Эльдорадо» стало известно вчера. При этом коробка от смартфона при покупке была запечатана в пленку и имела пломбы.

То, что внутри не iPhone за 100 тысяч рублей, а материал для детских поделок, обнаружили лишь дома, поскольку гаджет приобретался как подарок. После обнаружения подмены клиент вернулся в магазин.

Сначала консультанты помочь не смогли, но в «Эльдорадо» быстро приняли претензию и пообещали выдать покупателю новый телефон, сообщает E1.

Кроме выдачи нового телефона в магазине пообещали разобраться, как в коробке оказался пластилин. В «Эльдорадо» пояснили, что техника идет через Китай от поставщиков уже с пломбами, где указан идентификатор каждого телефона. Сеть по продаже техники будет выяснять у поставщиков, на каком этапе в коробке случилась подмена.

Однако клиент написал и в полицию. Правоохранители начали проверку.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества с доставкой цветов, жертвой которой могут стать екатеринбуржцы.

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#Александра Никитская#Магазин#Обман#Техника#Покупка#Подделка#Мобильный телефон#Екатеринбург
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