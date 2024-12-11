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Posted 11 декабря, 07:50

Published 11 декабря, 07:50

Modified 11 декабря, 07:52

Updated 11 декабря, 07:52

В Екатеринбурге нетрезвый житель вбил гвозди в живого друга

В Екатеринбурге нетрезвый житель вбил гвозди в живого друга

11 декабря 2024, 07:50
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге во время застолья между двумя приятелями возник конфликт. Один из мужчин вбил в тело другого несколько гвоздей, позднее пострадавший скончался.

В Екатеринбурге следственными органами возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Преступление было совершено на Химмаше. Двое мужчин вместе употребляли алкогольные напитки. В процессе распития между ними вспыхнул конфликт, и тогда один из приятелей взял строительный пистолет и вбил в товарища несколько гвоздей, в том числе — в грудную клетку и затылок.

Пострадавшего увезли в больницу, но от полученных травм 52-летний гражданин скончался, пишет Ural Mash.

В отношении 58-летнего жителя столицы Урала возбуждено дело.

Ранее стало известно, что обвиняемому в нападении на пожилую женщину в Екатеринбурге грозит до 11 лет лишения свободы. Нападавший избил незнакомую пенсионерку на улице, после чего пострадавшая впала в кому.

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#Александра Никитская#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Нападение#Преступление#Екатеринбург#Инцидент
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