В Екатеринбурге нетрезвый житель вбил гвозди в живого друга

Преступление было совершено на Химмаше. Двое мужчин вместе употребляли алкогольные напитки. В процессе распития между ними вспыхнул конфликт, и тогда один из приятелей взял строительный пистолет и вбил в товарища несколько гвоздей, в том числе — в грудную клетку и затылок.