В Екатеринбурге нетрезвый житель вбил гвозди в живого друга

Posted 11 декабря, 07:50
Published 11 декабря, 07:50
Modified 11 декабря, 07:52
Updated 11 декабря, 07:52
В Екатеринбурге следственными органами возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Преступление было совершено на Химмаше. Двое мужчин вместе употребляли алкогольные напитки. В процессе распития между ними вспыхнул конфликт, и тогда один из приятелей взял строительный пистолет и вбил в товарища несколько гвоздей, в том числе — в грудную клетку и затылок.
Пострадавшего увезли в больницу, но от полученных травм 52-летний гражданин скончался, пишет Ural Mash.
В отношении 58-летнего жителя столицы Урала возбуждено дело.
Ранее стало известно, что обвиняемому в нападении на пожилую женщину в Екатеринбурге грозит до 11 лет лишения свободы. Нападавший избил незнакомую пенсионерку на улице, после чего пострадавшая впала в кому.