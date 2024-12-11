В Екатеринбурге появятся новые адресные таблички

Posted 11 декабря, 05:26
Published 11 декабря, 05:26
Modified 11 декабря, 05:28
Updated 11 декабря, 05:28
Так, на зданиях с исторической ценностью, которые были возведены до 1955 года, а также на объектах культурного наследия дизайн табличек будет черно-белым. А на современных зданиях и на частных домах будут бело-синие таблички, пишет «Коммерсант».
Установкой указателей будут заниматься собственники зданий. Также сообщается, что на туристических направлениях адреса будут также указаны на иностранном языке. Изменения в Правилах благоустройства утвердила дума Екатеринбурга.
Кроме того, таблички будут устанавливать на новостройки или дома, которые были отреставрированы.
Напомним, в Екатеринбурге идет реконструкция усадьбы Антипина. Работы должны закончиться до конца декабря 2024 года.