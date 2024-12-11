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Posted 11 декабря, 05:26

Published 11 декабря, 05:26

Modified 11 декабря, 05:28

Updated 11 декабря, 05:28

В Екатеринбурге появятся новые адресные таблички

В Екатеринбурге появятся новые адресные таблички

11 декабря 2024, 05:26
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге будут обновлены требования к адресным табличкам на стенах дома. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Так, на зданиях с исторической ценностью, которые были возведены до 1955 года, а также на объектах культурного наследия дизайн табличек будет черно-белым. А на современных зданиях и на частных домах будут бело-синие таблички, пишет «Коммерсант».

Установкой указателей будут заниматься собственники зданий. Также сообщается, что на туристических направлениях адреса будут также указаны на иностранном языке. Изменения в Правилах благоустройства утвердила дума Екатеринбурга.

Кроме того, таблички будут устанавливать на новостройки или дома, которые были отреставрированы.

Напомним, в Екатеринбурге идет реконструкция усадьбы Антипина. Работы должны закончиться до конца декабря 2024 года.

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