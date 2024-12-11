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Posted 11 декабря, 10:00

Published 11 декабря, 10:00

Modified 11 декабря, 10:02

Updated 11 декабря, 10:02

В Екатеринбурге расследуется покушение на убийство из пневматического пистолета

В Екатеринбурге расследуется покушение на убийство из пневматического пистолета

11 декабря 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге расследуется покушение на убийство из пневматического пистолета.

52-летний екатеринбуржец обвиняется в том, что 9 декабря 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды выстрелил из пневматического строительного пистолета в 29-летнего знакомого во время совместного распития спиртных напитков.

Потерпевший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По одной из версий следствия, мотивом преступления могла стать ревность. Ведется расследование, назначены экспертизы, решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Ранее мужчина хотел себя убить в ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге после ссоры с девушкой.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Уголовное дело#Покушение#Екатеринбург#Инцидент
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