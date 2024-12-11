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Posted 11 декабря, 09:15

Published 11 декабря, 09:15

Modified 11 декабря, 09:17

Updated 11 декабря, 09:17

В Екатеринбурге школьник изнасиловал одноклассницу-выпускницу

В Екатеринбурге школьник изнасиловал одноклассницу-выпускницу

11 декабря 2024, 09:15
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге стало известно о случае изнасилования школьником-одиннадцатиклассником своей одноклассницы. Мать пострадавшей пришла в полицию спустя полгода после преступления.

В Екатеринбурге в полицию обратилась мать девочки-школьницы. Женщина рассказала правоохранительным органам, что ее дочь изнасиловали в школе.

По данным родителей, на девочку-выпускницу напал одноклассник. Преступление было совершено в марте 2024 года в Октябрьском районе города.

Издание URA.RU со ссылкой на собственный источник пишет, что подростка задержали, но в полиции он заявил, что половая связь была по обоюдному согласию сторон. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Следственном комитете ситуацию пока не комментировали.

Ранее стало известно, что Александр Бастрыкин держит на контроле дело об изнасиловании школьника в Реже.

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#Александра Никитская#Происшествия#Дети#Уголовное дело#Школа#Подростки#Изнасилование#Екатеринбург#Инцидент
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