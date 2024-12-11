В Екатеринбурге школьник изнасиловал одноклассницу-выпускницу

Posted 11 декабря, 09:15
Published 11 декабря, 09:15
Modified 11 декабря, 09:17
Updated 11 декабря, 09:17
В Екатеринбурге в полицию обратилась мать девочки-школьницы. Женщина рассказала правоохранительным органам, что ее дочь изнасиловали в школе.
По данным родителей, на девочку-выпускницу напал одноклассник. Преступление было совершено в марте 2024 года в Октябрьском районе города.
Издание URA.RU со ссылкой на собственный источник пишет, что подростка задержали, но в полиции он заявил, что половая связь была по обоюдному согласию сторон. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В Следственном комитете ситуацию пока не комментировали.
Ранее стало известно, что Александр Бастрыкин держит на контроле дело об изнасиловании школьника в Реже.