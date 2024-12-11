В Екатеринбурге снизилась стоимость аренды квартир

В Екатеринбурге цена на съем двухкомнатного жилья упала на 11% до 49 тысяч. Однокомнатные квартиры в Москве подешевели на 6% до 73,6 тысяч. Спрос на «трешки» уменьшился, и цены в Тюмени, Красноярске и Казани понизились на 8-10%, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование.