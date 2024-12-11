В Екатеринбурге снизилась стоимость аренды квартир

Posted 11 декабря, 12:18
Published 11 декабря, 12:18
Modified 11 декабря, 12:21
Updated 11 декабря, 12:21
Причиной снижения цен на аренду жилья в крупных городах России эксперты называют падение спроса после пиковых значений осенью текущего года. Предложение же жилья в аренду, напротив, растет сразу на 20%.
В Екатеринбурге цена на съем двухкомнатного жилья упала на 11% до 49 тысяч. Однокомнатные квартиры в Москве подешевели на 6% до 73,6 тысяч. Спрос на «трешки» уменьшился, и цены в Тюмени, Красноярске и Казани понизились на 8-10%, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование.
В Екатеринбурге среди городов миллионников сдается меньше всего жилья — всего свободы около тысячи объектов недвижимости. В Казани при этом свободны более 3 тысяч квартир, в Санкт-Петербурге — более 7 тысяч лотов, в Москве количество свободного жилья превышает 18 тысяч объектов.
Ранее во время прямой линии 11 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что медицинским сестрам в регионе будут компенсировать затраты на аренду съемного жилья.