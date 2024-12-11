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Posted 11 декабря, 12:18

Published 11 декабря, 12:18

Modified 11 декабря, 12:21

Updated 11 декабря, 12:21

В Екатеринбурге подешевели квартиры в аренду

В Екатеринбурге снизилась стоимость аренды квартир

11 декабря 2024, 12:18
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге подешевели квартиры в аренду

В Екатеринбурге и других крупных российских городах в декабре упали цены на аренду жилья. Эксперты связывают тенденцию со снижением спроса.

Причиной снижения цен на аренду жилья в крупных городах России эксперты называют падение спроса после пиковых значений осенью текущего года. Предложение же жилья в аренду, напротив, растет сразу на 20%.

В Екатеринбурге цена на съем двухкомнатного жилья упала на 11% до 49 тысяч. Однокомнатные квартиры в Москве подешевели на 6% до 73,6 тысяч. Спрос на «трешки» уменьшился, и цены в Тюмени, Красноярске и Казани понизились на 8-10%, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование.

В Екатеринбурге среди городов миллионников сдается меньше всего жилья — всего свободы около тысячи объектов недвижимости. В Казани при этом свободны более 3 тысяч квартир, в Санкт-Петербурге — более 7 тысяч лотов, в Москве количество свободного жилья превышает 18 тысяч объектов.

Ранее во время прямой линии 11 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что медицинским сестрам в регионе будут компенсировать затраты на аренду съемного жилья.

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#Александра Никитская#Жилье#Квартира#Аренда#Екатеринбург#Снижение цен#Рынок недвижимости
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