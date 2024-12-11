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Posted 11 декабря, 16:24

Published 11 декабря, 16:24

Modified 11 декабря, 16:26

Updated 11 декабря, 16:26

В лучшем отеле Екатеринбурга скончался мужчина

В лучшем отеле Екатеринбурга скончался мужчина

11 декабря 2024, 16:24
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге был обнаружен труп в гостинице, признанной одной из лучших в 2024 году.

11 декабря текущего года одном из лучших отелей столицы Среднего урала нашли труп мужчины.

Ранним утром в гостинице обнаружили бездыханное тело мужчины сорока лет. Сотрудники гостиницы незамедлительно вызвали спецслужбы. Местные жители успели заметить несколько машин скорой помощи у входа в здание, сообщает URA.RU.

Правоохранительные органы, проведя первичный осмотр места происшествия и тела гостя отеля, заключили, что смерть была не насильственной. Предполагается, что екатеринбуржец скончался из-за несчастного случая. Поводов связывать смерть с криминалом — нет.

Для того чтобы установить точную причину смерти 40-летнего мужчины, сотрудники следственных органов проведут дополнительные следственные действия.

Ранее в Екатеринбурге около медицинского центра «Шанс» нашли мертвого человека.

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