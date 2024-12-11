В лучшем отеле Екатеринбурга скончался мужчина

Posted 11 декабря, 16:24
Published 11 декабря, 16:24
Modified 11 декабря, 16:26
Updated 11 декабря, 16:26
11 декабря текущего года одном из лучших отелей столицы Среднего урала нашли труп мужчины.
Ранним утром в гостинице обнаружили бездыханное тело мужчины сорока лет. Сотрудники гостиницы незамедлительно вызвали спецслужбы. Местные жители успели заметить несколько машин скорой помощи у входа в здание, сообщает URA.RU.
Правоохранительные органы, проведя первичный осмотр места происшествия и тела гостя отеля, заключили, что смерть была не насильственной. Предполагается, что екатеринбуржец скончался из-за несчастного случая. Поводов связывать смерть с криминалом — нет.
Для того чтобы установить точную причину смерти 40-летнего мужчины, сотрудники следственных органов проведут дополнительные следственные действия.
Ранее в Екатеринбурге около медицинского центра «Шанс» нашли мертвого человека.