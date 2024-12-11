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Posted 11 декабря, 04:32

Published 11 декабря, 04:32

Modified 11 декабря, 04:34

Updated 11 декабря, 04:34

В мэрии Нижнего Тагила предложили ввести новую льготу многодетным семьям

В мэрии Нижнего Тагила предложили ввести новую льготу многодетным семьям

11 декабря 2024, 04:32
Фото: Изображение Midjourney.
Многодетным семьям в Нижнем Тагиле, которые получили от властей земельные участки, предложили компенсировать расходы на обустройство канализации. Чиновники выступили с такой инициативой из-за требований прокурора.

Об условиях получения выплаты рассказал глава горхозяйства Александр Охремчук во время профильной думской комиссии. Так, размер выплаты будет до 50 тысяч рублей или 25% от стоимости затрат, пишет ИА «Все новости».

Сотрудники Счетной палаты порекомендовали убрать процент и оставить только фиксированный размер суммы. Получить данную выплату такая категория семей сможет в 2025 году. На эти цели было выделено пять миллионов рублей.

Напомним, многодетные матери в Свердловской области принимали участие в дополнительном этапе «Опорного края», где в качестве призов раздавали мотоциклы, квартиры и телефоны.

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