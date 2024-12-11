В мэрии Нижнего Тагила предложили ввести новую льготу многодетным семьям

Posted 11 декабря, 04:32
Published 11 декабря, 04:32
Modified 11 декабря, 04:34
Updated 11 декабря, 04:34
Об условиях получения выплаты рассказал глава горхозяйства Александр Охремчук во время профильной думской комиссии. Так, размер выплаты будет до 50 тысяч рублей или 25% от стоимости затрат, пишет ИА «Все новости».
Сотрудники Счетной палаты порекомендовали убрать процент и оставить только фиксированный размер суммы. Получить данную выплату такая категория семей сможет в 2025 году. На эти цели было выделено пять миллионов рублей.
Напомним, многодетные матери в Свердловской области принимали участие в дополнительном этапе «Опорного края», где в качестве призов раздавали мотоциклы, квартиры и телефоны.