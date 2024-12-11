В Ревде осуждены члены банды грабителей банкоматов

Группа тщательно планировала свои действия, изучая расположение и конструкцию банкоматов, наличие охраны и камер наблюдения. Преступники взламывали банкоматы с помощью газосварочного оборудования, похитив в общей сложности более 1,8 млн рублей. Попытка кражи еще 592 тысяч рублей была пресечена полицией.