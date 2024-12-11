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Posted 11 декабря, 06:44

Published 11 декабря, 06:44

Modified 11 декабря, 06:46

Updated 11 декабря, 06:46

В Ревде осуждены члены банды грабителей банкоматов

В Ревде осуждены члены банды грабителей банкоматов

11 декабря 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney.
В Ревде 5 лет тюрьмы получил лидер грабителей банкоматов.

Ревдинский городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Екатеринбурга, участника организованной преступной группы, занимавшейся кражами из банкоматов.

Группа тщательно планировала свои действия, изучая расположение и конструкцию банкоматов, наличие охраны и камер наблюдения. Преступники взламывали банкоматы с помощью газосварочного оборудования, похитив в общей сложности более 1,8 млн рублей. Попытка кражи еще 592 тысяч рублей была пресечена полицией.

Соучастник, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, получил 4,5 года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в Каменске-Уральском местный житель ограбил 97-летнего пенсионера.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Екатеринбург#Инцидент
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