В Ревде осуждены члены банды грабителей банкоматов

Posted 11 декабря, 06:44
Published 11 декабря, 06:44
Modified 11 декабря, 06:46
Updated 11 декабря, 06:46
Ревдинский городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Екатеринбурга, участника организованной преступной группы, занимавшейся кражами из банкоматов.
Группа тщательно планировала свои действия, изучая расположение и конструкцию банкоматов, наличие охраны и камер наблюдения. Преступники взламывали банкоматы с помощью газосварочного оборудования, похитив в общей сложности более 1,8 млн рублей. Попытка кражи еще 592 тысяч рублей была пресечена полицией.
Соучастник, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, получил 4,5 года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в Каменске-Уральском местный житель ограбил 97-летнего пенсионера.