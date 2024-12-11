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Posted 11 декабря, 07:46

Published 11 декабря, 07:46

Modified 11 декабря, 07:48

Updated 11 декабря, 07:48

В Роспотребнадзоре Свердловской области предупреждают об опасности аромаингаляторов

В Роспотребнадзоре Свердловской области предупреждают об опасности аромаингаляторов

11 декабря 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney.
Роспотребнадзор Свердловской области призывает родителей быть бдительными: подростки приобретают в интернете аромаингаляторы — они могут быть опасны для здоровья. Ведомство нашло поддельные декларации безопасности.

На онлайн-платформах для продажи товаров появилась новинка — ароматические ингаляторы, которые, якобы, придают бодрости. Значительная доля покупателей таких гаджетов — подростки.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что устройства могут быть опасны для здоровья. Ингаляторы заявлены как товар с натуральными эфирными маслами, однако надзорное ведомство уже нашло несоответствующие действительности декларации о безопасности продукции.

Ведомство обращает внимание жителей на то, что реклама и внешний вид устройств для вдыхания ориентированы на школьников — на упаковках размещены персонажи видеоигр, а также заявлены фруктовые ароматы ингаляторов.

Надзорное ведомство принимает меры для отзыва поддельных деклараций, а также для прекращения реализации данной категории товаров.

Родителей призывают быть бдительными и обращать внимание на новые гаджеты своих детей.

Ранее в Екатеринбурге пресекли попытку ввоза на рынок опасного мяса.

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#Александра Никитская#Здоровье#Подростки#Опасность#Роспотребнадзор#Здоровье детей#Екатеринбург
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