В Роспотребнадзоре Свердловской области предупреждают об опасности аромаингаляторов

Posted 11 декабря, 07:46
Published 11 декабря, 07:46
Modified 11 декабря, 07:48
Updated 11 декабря, 07:48
На онлайн-платформах для продажи товаров появилась новинка — ароматические ингаляторы, которые, якобы, придают бодрости. Значительная доля покупателей таких гаджетов — подростки.
В Роспотребнадзоре предупреждают, что устройства могут быть опасны для здоровья. Ингаляторы заявлены как товар с натуральными эфирными маслами, однако надзорное ведомство уже нашло несоответствующие действительности декларации о безопасности продукции.
Ведомство обращает внимание жителей на то, что реклама и внешний вид устройств для вдыхания ориентированы на школьников — на упаковках размещены персонажи видеоигр, а также заявлены фруктовые ароматы ингаляторов.
Надзорное ведомство принимает меры для отзыва поддельных деклараций, а также для прекращения реализации данной категории товаров.
Родителей призывают быть бдительными и обращать внимание на новые гаджеты своих детей.
Ранее в Екатеринбурге пресекли попытку ввоза на рынок опасного мяса.