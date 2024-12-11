В Свердловской области молодым мамам компенсируют выплаты по ипотеке

Posted 11 декабря, 10:44
Published 11 декабря, 10:44
Modified 11 декабря, 10:46
Updated 11 декабря, 10:46
Молодые мамы в возрасте до 23 лет могут рассчитывать на компенсацию выплат процентов по ипотеке и до 0,5 миллиона за весь период действия кредита. Об этом заявил в рамках прямой линии губернатор Свердловской области Евгений куйвашев.
Он отметил, что данная мера поддержки молодых семей будет осуществляться наряду с другими мерами.
На вопрос что важнее — карьера иди семья, глава региона ответил, что важно все, и самореализация, и вторая половинка, и родить как можно больше детей. Губернатор отметил, что у каждого свой путь. Он подчеркнул, что власть поддерживает и тех, кто выбрал карьеру, и тех, кто занимается семьей.
Напомним, 40 молодых семей Нижнего Тагила смогут улучшить жилищные условия по программе поддержки.