В Свердловской области молодым мамам компенсируют выплаты по ипотеке

На вопрос что важнее — карьера иди семья, глава региона ответил, что важно все, и самореализация, и вторая половинка, и родить как можно больше детей. Губернатор отметил, что у каждого свой путь. Он подчеркнул, что власть поддерживает и тех, кто выбрал карьеру, и тех, кто занимается семьей.