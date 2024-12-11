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Posted 11 декабря, 10:44

Published 11 декабря, 10:44

Modified 11 декабря, 10:46

Updated 11 декабря, 10:46

В Свердловской области молодым мамам компенсируют выплаты по ипотеке

В Свердловской области молодым мамам компенсируют выплаты по ипотеке

11 декабря 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области молодым мамам в возрасте до 23 лет компенсируют выплаты по ипотеке.

Молодые мамы в возрасте до 23 лет могут рассчитывать на компенсацию выплат процентов по ипотеке и до 0,5 миллиона за весь период действия кредита. Об этом заявил в рамках прямой линии губернатор Свердловской области Евгений куйвашев.

Он отметил, что данная мера поддержки молодых семей будет осуществляться наряду с другими мерами.

На вопрос что важнее — карьера иди семья, глава региона ответил, что важно все, и самореализация, и вторая половинка, и родить как можно больше детей. Губернатор отметил, что у каждого свой путь. Он подчеркнул, что власть поддерживает и тех, кто выбрал карьеру, и тех, кто занимается семьей.

Напомним, 40 молодых семей Нижнего Тагила смогут улучшить жилищные условия по программе поддержки.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Ипотека#Молодая семья#Екатеринбург#Меры поддержки
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