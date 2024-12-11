В Свердловской области предложили создавать агроклассы

Posted 11 декабря, 10:35
Published 11 декабря, 10:35
Modified 11 декабря, 10:37
Updated 11 декабря, 10:37
Агроклассы предложили создать по примеру медицинских классов, чтобы готовить кадры для сельского хозяйства. Данное предложение прозвучало на пресс-конференции главы региона Евгения Куйвашева 11 декабря 2024 года.
Губернатор положительно отнесся к инициативе и отметил, что агроклассы уже есть в некоторых населенных пунктах региона.
В 18 муниципалитетах сегодня есть так называемые аграрные классы, за партами которых сегодня сидят почти 850 учеников. Безусловно, мы так или иначе хотим профориентировать этих ребят, чтобы они поступили в соответствующие вузы либо в средне-специальные учебные заведения, где бы получили специальность агрария, — сообщил Куйвашев.
В своей речи глава области также отметил, что аграрные специальности крайне важны, так как развивается село, молочное производство, растениеводство другие сферы хозяйства. Кроме того, он рассказал, что региональные власти уже запустили проекты по формированию агроклассов.
Многие выпускники агрошкол сегодня выбирают для дальнейшего обучения техникумы, колледжи и, безусловно, также агроклассники могут получить плюсом до 10 баллов к сумме ЕГЭ при поступлении в Уральский аграрный университет. Мы видим, что эта мера поддержки ребят, которые идут учиться в аграрное учебное заведение, реально работает и, конечно же, мы будем всячески поддерживать это, — говорит губернатор.
Напомним, в Екатеринбурге сейчас агроклассы действуют только в одной школе под эгидой УрФУ.