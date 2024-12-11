В Свердловской области решат проблему дефицита кадров в ДК

Posted 11 декабря, 11:39
Published 11 декабря, 11:39
Modified 11 декабря, 11:45
Updated 11 декабря, 11:45
Губернатор Свердловской области в рамках прямой линии заявил, что будет выполнено поручение президента по реализации программы «Земский работник культуры». В рамках этой программы в сельскую местность привлекут 400 работников этой сферы.
Тем кто согласится переехать жить в село или малый город региона и трудиться в сфере культуры, выделят 1 миллион рублей подъемных средств. Для этого потребуется заключить договор с учреждением культуры. Информация о том, как принять участие в отборе, будет на сайте Министерства культуры региона, — заявил Куйвашев.
Напомним, в «Гортрансе» Екатеринбурга продолжают решать вопрос с дефицитом кадров.