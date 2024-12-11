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Posted 11 декабря, 06:43

Published 11 декабря, 06:43

Modified 11 декабря, 06:45

Updated 11 декабря, 06:45

В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ

11 декабря 2024, 06:43
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Свердловской области стали меньше болеть вирусной инфекцией. За минувшую неделю в регионе зафиксировано около 34 тысяч заболевших. Данный показатель меньше на 1,3% в сравнении с предыдущей неделей.

54% из общего числа заразившихся свердловчан — это дети. При этом уровень заболеваемости в Сухом Логу, Невьянске, Свободном превышает средний уровень по области, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

На 10 декабря в местных медучреждениях от гриппа привито более двух миллионов человек — это 61,9%. Во время лабораторных исследований возбудителей вирусной инфекции были обнаружены риновирусы, боковирусы, сезонные коронавирусы и другие.

Напомним, в ноябре 2024 года Каменск-Уральский стал лидером по количеству заболевших ОРВИ.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Свердловская область#Грипп#Здоровье#Медицина#Статистика#Заболеваемость#ОРВИ#Профилактика#Прививки#Инфекция#Екатеринбург#Риновирусы
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