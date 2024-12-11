В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Posted 11 декабря, 06:43
Published 11 декабря, 06:43
Modified 11 декабря, 06:45
Updated 11 декабря, 06:45
54% из общего числа заразившихся свердловчан — это дети. При этом уровень заболеваемости в Сухом Логу, Невьянске, Свободном превышает средний уровень по области, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
На 10 декабря в местных медучреждениях от гриппа привито более двух миллионов человек — это 61,9%. Во время лабораторных исследований возбудителей вирусной инфекции были обнаружены риновирусы, боковирусы, сезонные коронавирусы и другие.
Напомним, в ноябре 2024 года Каменск-Уральский стал лидером по количеству заболевших ОРВИ.